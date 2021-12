"Je mi to líto, protože je to padesát let šlechtění. Dělali jsme všechno pro to, abychom ten šlechtitelský chov u nás udrželi, aby česká husa byla zachovaná, abychom nebyli závislí jenom na dovozu. Ale bohužel, možná budeme muset přistoupit k likvidaci celého chovu," řekl ČTK ředitel Rybářství Nové Hrady Lubomír Zvonař.

Ptačí chřipku H5N1 potvrdili veterináři u čtyř hejn hus domácích chovaných na třech rybnících: Kachním, Jakulském a rybníku Velebil u Nových Hradů. V hejnech je asi 1900 hus. "Nákaza se potvrdila při povinném vyšetřování drůbeže držené v izolaci v ochranných pásmech okolo již dříve vyhlášených ohnisek ptačí chřipky v katastrálních územích Byňov a Údolí u Nových Hradů," řekl dnes ČTK mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Majer. Veterináři prodlouží mimořádná opatření.

Kvůli ptačí chřipce vybili další husy, nákaza řádí u Kachního rybníka

V chovu, jejž provozuje Rybářství Nové Hrady, se ptačí chřipka prokázala letos poprvé 19. listopadu. Veterináři tam postupně utratili přes 2600 ptáků, hus a kachen. Nákazu tam zřejmě zavlekli volně žijící ptáci.

"Když to teď zlikvidují, tak žádná genetická rezerva české husy nebude. Nejdřív nám zabili první várku, to byli nakažení mladí chovní ptáci, teď zabijí rodiče a prarodiče. Zůstane nám zatím jedno hejno, kde je kolem 200 husí. To se nedá komentovat. Přitom husy nepadají, jsou krásné, zavřené, ale jsou holt pozitivní. Padesát let šlechtění žádnými penězi nevyčíslíte," řekl Zvonař.

Hasiči s veterináři v úterý likvidovali další chov hus na Novohradsku

Škody zatím firma nesčítala. Není jisté, zda bude chov pokračovat. "Jestli se to vůbec vyplatí, protože ekonomické náklady, které tam potom budou, jsou tak velké, že si myslím, že možná nebudeme schopni jako podnik to všechno utáhnout. Pokud bychom zachovali zaměstnance, to máte jenom tři miliony na mzdách, energie jenom na farmě půjde skoro o milion nahoru, a to nemluvím o krmení, které jde (cenově) nahoru, a dalších nákladech na provoz, na naftu. Zatím počkáme, jak dopadne to poslední hejno. Už teď je to na hraně, když nám půlku hejna vytloukli, a teď už nebude ani polovina, jenom nějaké torzo, které by zůstalo, tak nevím, jestli budeme pokračovat," komentoval Zvonař.

Ptáky utratí veterináři v úterý a ve středu. Dohodli se s hasiči, se situací seznámili hejtmana. Likvidace potrvá dva dny, protože ptáci jsou na třech místech a ve čtyřech halách. "Musí se dělat asanace celého prostředí, je to riziko, jak s covidem. Ten virus je přenosný na člověka, takže by mohli lidé onemocnět. Musíme zajistit všechna bezpečnostní pravidla, všichni lidi vstupují do ohniska nákazy," řekl dnes ČTK ředitel jihočeské veterinární správy František Kouba. Zasahující musí mít respirátory FFP3, ochranné brýle i obleky. "Jedno hejno tam (nenakažené) zůstává, budeme dělat všechno pro to, aby se zachovalo," dodal Kouba.

Veterináři utratí kvůli ptačí chřipce stovky hus u Byňovského rybníka

Veterináři dnes potvrdili nové ohnisko ptačí chřipky také v malochovu drůbeže na Strakonicku. V chovu ve vesnici Řečice, jež patří pod Blatnou, bylo 60 ptáků. V tříkilometrovém ochranném pásmu je i velkochov firmy Blatenská ryba.

V jižních Čechách se ptačí chřipka potvrdila předtím ještě v polovině listopadu, v malochovu v Dolní Lhotě u Stráže nad Nežárkou na Jindřichohradecku.

V Evropě stále roste počet nových ohnisek ptačí chřipky, a to jak u volně žijících ptáků, tak v chovech. V ČR letos veterináři utratili zhruba čtvrt milionu ptáků.

V malochovu na Strakonicku je ohnisko ptačí chřipky, poblíž je i Blatenská ryba

Veterináři potvrdili nové ohnisko ptačí chřipky v malochovu drůbeže na Strakonicku. V chovu ve vesnici Řečice, jež patří pod Blatnou, bylo 60 ptáků. Malá část z nich uhynula, zbylé veterináři utratili. V tříkilometrovém ochranném pásmu je i velkochov firmy Blatenská ryba. Veterináři přijmou mimořádná opatření, vznikne i soupis okolních malochovů. ČTK to dnes řekli veterináři.

"Chovatel v Řečici nahlásil úhyn šesti kusů drůbeže, z toho tří perliček a tří slepic. Další drůbež v chovu, ve kterém se nacházelo původně asi 60 kusů, vykazovala příznaky typické pro ptačí chřipku," sdělil ČTK mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer. Veterináři odebrali vzorky, prokázalo se, že je to ptačí chřipka subtypu H5N1. Nakolik je virus patogenní, není zatím zřejmé. Zbývající drůbež v chovu dnes veterináři utratili. Vymezí také ochranné pásmo, pásmo dozoru a přijmou mimořádná opatření.

V chovu drůbeže v Řečici u Blatné se potvrdila ptačí chřipka

V ochranném pásmu ohniska je i velkochov firmy Blatenská ryba, řekl dnes ČTK ředitel jihočeské veterinární správy František Kouba. Blatenská ryba přišla v roce 2017 kvůli ptačí chřipce zhruba o 27.000 kachen, veterináři tam také zlikvidovali téměř 60.000 násadových vajec. Společnost pak neobnovila chov chovných kachen, obnovila chov kachen jatečných. Teď má asi 30.000 kachen, řekl dnes ČTK ředitel firmy Jiří Bláha.

"Do ochranného pásma nám nespadnou všechny odchovny. Opatření a zásady biodiverzity máme na maximu. Do odchoven už nechodí vůbec nikdo, jenom ten chovatel, abychom tam něco nezanesli. Z našeho pohledu už těžko udělat něco lepšího," řekl Bláha.

Veterináři teď připravují mimořádná opatření. Nutný bude soupis malochovů v okolí Řečice. "Předpokládáme, že je to vysoce patogenní druh. Budeme dělat soupisy v tříkilometrovém pásmu ochrany, obce budou sčítat drůbež," řekl Kouba. Na základě toho stanoví veterináři počet vyšetření, některé chovy znovu obejdou a odeberou vzorky.

Porážka kvůli ptačí chřipce na Jindřichohradecku ohrožuje sto tisíc ptáků

Naposledy se v kraji ptačí chřipka prokázala v listopadu v chovu, jejž provozuje Rybářství Nové Hrady. Veterináři tam postupně utratili přes 2600 ptáků, hus a kachen. Rybářství Nové Hrady mělo v chovech na 5000 ptáků, nákazu tam zřejmě zavlekli volně žijící ptáci. V chovu na Jakulském rybníku, který je genetickou rezervou české husy, se zatím ptačí chřipka nepotvrdila. "U dalších vzorků, které se odebíraly minulý pátek, ještě čekáme na vyšetření. Zatím to tam nehyne, dá se říci, že je tam klidná situace," řekl dnes Kouba. Novohradští rybáři mají jediný šlechtitelský chov hus v Česku, s víc než padesátiletou tradicí.

V jižních Čechách se ptačí chřipka potvrdila předtím ještě v polovině listopadu, v malochovu v Dolní Lhotě u Stráže nad Nežárkou na Jindřichohradecku.

V Evropě stále roste počet nových ohnisek ptačí chřipky, a to jak u volně žijících ptáků, tak v chovech. V ČR letos veterináři utratili zhruba čtvrt milionu ptáků.