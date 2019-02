Českokrumlovsko – Motoristé na Českokrumlovsku s nadějí sledují ceníky pohonných hmot. Ceny benzinu i nafty dál utěšeně klesají. V Krumlově jsou pořád pumpy dražší než jinde.

Ve čtvrtek jste například v českokrumlovské čerpací stanici Gasped mohli koupit Natural 95 i Diesel za 29,90 Kč/l. To je už znát, když ještě nedávno ceny neklesaly pod 35 korun za litr.

Nadále však platí, že ve zdejším regionu zůstávají ceny pohonných hmot mezi nejvyššími v Jihočeském kraji.

Petr Bláha, jenž dojíždí za prací do Českého Krumlova z Borovan na Českobudějovicku, patří k těm, kdo berou naftu jinde než v okresním městě. „Kupuji naftu. Je jedno kde, ale samozřejmě vždy tam, kde je levnější. I když pocházím z Krumlova, čepuji převážně v Borovanech, tady v Krumlově velmi nerad, protože tu jsou pohonné hmoty drahé. Dokonce i v Českých Budějovicích seženu naftu především u větších společností levněji než v Krumlově." Petr Bláha denně ujede pracovně i soukromě okolo sto až sto dvacet kilometrů: „Je jasné, že každý by chtěl jezdit zadarmo. Ještě na podzim bývalo 35 nebo 36 korun za litr, teď je litr aspoň za pěkných 30 korun – to už jde."



Krumlovský taxikář Daniel Pícha, který často jezdí i za hranice, sdělil: „Obecně platí, že ceny v Krumlově jsou dražší. Na čáře u Dolního Dvořiště jsou ceny už pod třicet korun za litr. Auto mám na naftu. Beru ji pravidelně v domoradickém Gaspedu, kde oproti jiným čerpacím stanicím v Krumlově mají ceny dlouhodobě o dvě koruny lacinější."

Na jiné městské pumpy – třeba na Agip u autobusového nádraží – se ale taxikář, který dělá tuto profesi už osmnáct let, stavuje aspoň na dobré kafe.



Krumlovský taxikář Daniel Pícha ohledně českých cen ještě připojil: „Hodně jezdím třeba se zákazníky do Lince, proto vím, že někde v Rakousku vyjde nafta v přepočtu podle kurzu eura na nějakých 28 korun."

Zlevnění vítají pochopitelně i živnostníci. Kameník Pavel Hudeček z Malčic, jenž se nyní podílí na obnově krumlovských klášterů, používá auto hlavně k převozu party řemeslníků do zaměstnání nebo k přepravě nezbytného materiálu. „Jezdím velmi často. Ceny pohonných hmot nás v naší práci tolik nelimitují, přesto je naštěstí teď nafta hodně dole. Nepříjemné však bylo, když stála dva tři měsíce zpátky skoro 40 korun. Tehdy jsme se snažili šetřit. Tankujeme hlavně v Krumlově. Pokud jedeme někam po republice a vidím výrazně levnější ceny, pak přirozeně doplním plnou nádrž."



Miroslavu Babůrkovi, českokrumlovskému klempíři, by se líbilo, kdyby ceny klesly na 20 korun za litr: „Jsem živnostníkem. Denně jezdím dodávkou asi třicet až padesát kilometrů. Pohyby cen nafty v poslední době jsou sice dobré, ale nafta je pořád dost drahá, protože 32 nebo 37 korun za litr je moc."



Lukáš Vařil z Krumlova používá auto k soukromým účelům. Deset patnáct let jezdí na naftu. „Teď je pro každého jedině dobře, že šly ceny dolů. Tankuji pořád v Gaspedu, ale třeba do Agipu u autobusového nádraží rád jezdím taky, protože tady máme s kamarády vždy sraz a povídání při ranní kávě, než se vydáme za prací."

Autor: Pavel Pokorný