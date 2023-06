Měření rychlosti v Českém Krumlově fungovalo od 3. listopadu 2021 do 13. října 2022, znovu by se mělo rozběhnout se začátkem prázdnin. Celkem na nich bylo zachyceno 21 231 přestupků, z toho 14 882 na Objížďkové a 6 349 na Chvalšinské. Město na svém webu zveřejnilo i další statistiky s daty z měřených úseků.

Nejčastěji k přestupkům docházelo o víkendu: v sobotu to bylo 4 527 přestupků, v neděli 4206. Pokud jde o konkrétní hodiny, pak nejčastěji řidiči překračovali rychlost v neděli kolem poledne, v rozmezí dvou hodin mezi 11. a 13. hodinou.

„I když většina řidičů v měřených úsecích nohu z plynu sundala, bylo v průběhu necelého roku měření zaznamenáno překročení rychlosti v 21 tisících případech, z čehož podíl aut registrovaných přímo v Českém Krumlově činil pouze 6 %,“ přiblížil další podrobnosti vedoucí krumlovského odboru dopravy Jan Sládek. Nejvíc pokutovaných aut mělo, v absolutních číslech, registraci v Českých Budějovicích (3 157 případů), následuje Praha (2829), Český Krumlov (1491), Kaplice (438) a Větřní (374).

Bodový systém se týká řidiče vozidla, nikoliv provozovatele. Pokud dojde k překročení o 6 až 19 km/h, mohou být řidiči přičteny 2 body. Překročení rychlosti v obci o 20 až 39 km/h znamená připsání dalších 3 bodů. Ve chvíli, kdy na "padesátce" překročíte rychlost o 40 km/h a více, bude věc automaticky projednána ve správním řízení, kde hrozí pokuta 5000 až 10000 Kč a zákaz řízení na 6 až 12 měsíců. Navíc bude takový výkon oceněn 5 body do Vašeho konta.



Pokud jde o národnost, tak Češi tvořili 86 % pokutovaných, zatímco cizinci 14 %: nejvíc to jsou Rakušané, následují Němci a Slováci.

Maximální rychlost na Chvalšinské naměřili již zmíněnému rekordmanovi, a to ve směru na Kájov (143 km/h). V opačném směru, tedy od Kájova do centra, to bylo 100 km/h. Na Objížďkové bylo v obou směrech naměřeno shodně 108 km/h.

Do prázdnin se bude znovu měřit na třech úsecích

„Loni na podzim skončila dodavateli měřicího zařízení smlouva a nový byl prostřednictvím veřejné zakázky vybrán letos na jaře. Do prázdnin tak budou radary znovu nainstalovány a měření bude spuštěno na třech silničních úsecích,“ uvedl k zatím nefunkčnímu úsekovému měření starosta Alexandr Nogrády.

Od léta se bude znovu měřit na I/39 na Chvalšinské (od parkoviště u Jelení zahrady po křižovatku s ulicí Fialková) a na II/160 na Objížďkové (od křižovatky s Křížovou po křižovatku s ulicemi Tavírna a Pod Sv. Duchem). Nově přibyde měření na I/39 na Budějovické, a sice mezi kruhovými křižovatkami. Na měřené úseky bude řidiče upozorňovat dopravní značení.