Jižní Čechy – Řízky, omáčka, polévka. To vše teď připravují Jihočeši z hub, které z lesů nosí ve velkých koších.

Po pěkných deštích vyrazily houby do světa a houbaři do lesů. Někteří mají ze svých úlovků takovou radost, že se přijdou pochlubit i do redakce.