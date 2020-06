Rakušané měli 11. června státní svátek, slavnost Těla a krve Páně, a tak vyjeli utrácet eura do Čech. Záchrana podniků po koronakrizi přišla na poslední chvíli.

Sedm velkých balení cigaretového tabáku, pár voňavek a navrch tři páry bot a byla z toho tržba skoro šest tisíc. To všechno si na vietnamské tržnici ve Vyšším Brodě, když přišel ve frontě na řadu, nakoupil Hans Fröhlich z hornorakouského Oberneukirchenu. Využil volného dne a poprvé od otevření hranic vyrazil do Česka. „Konečně jsou hranice otevřené, už nám to chybělo!“ neskrýval svou radost. „Jezdíme sem pravidelně pro zásoby, cigarety u nás stojí šest, sedm euro, tady vyjdou i na polovinu. A k tomu samozřejmě pořádný oběd.“

Byl jedním z mnoha set, ne-li tisíců Rakušanů, kteří si den zpříjemnili nakupováním. Ve Vyšším Brodě se nedalo pomalu kde zaparkovat, většina aut měla rakouskou espézetku. „To je ale ještě slabý odvar proti vrcholu sezóny, už se to nicméně zase začíná rozjíždět,“ potvrdil vyšebrodský městský strážník Jaromír Čížek, který u školy pro žáky i návštěvníky z ciziny na přechodu zastavoval auta – a měl co dělat. „Kolikrát mají auta se na náměstí vyhnout.“

Obchodníci a restauratéři si rozjezd sezóny po nečekaném tříměsíčním půstu pochvalují. Někdo je opatrnější, jiný nehýří optimismem.

Pomohli jim Češi

Třeba Luboš Procházka, který má ve Studánkách restauraci, v níž čepuje pivo ze svého minipivovaru, to vidí nadějně. Na jídlo k němu jezdí hlavně lidi z Rakouska, mají to z Bad Leonfeldenu a okolí kousek, a on už ví, že pauzu vynucenou pandemií jeho podniky zvládnou.

Kvůli koronaviru měl skoro tři měsíce zavřeno. Bál se, že krizi podnik nepřežije, ale teď už je v klidu, zákazníci se okamžitě vrátili. „Otevřeli jsme, jakmile hranice otevřelo Rakousko a pak to v pátek nečekaně povolila i naše vláda. Rychle jsme sháněli suroviny, počítali jsme napřed až s 15. červnem,“ říká. „V pátek jsme se připravili a v sobotu to spustili.“ Lidi byli nedočkaví a hned první víkend byl ve Studánkách frmol. „Pivo jsme ale prodávali i během koronakrize, i přes zachranpivo.cz, a lidi si k nám jezdili do PETek. Nebylo toho moc, ale hodně nám to pomohlo a podrželo nás to nad vodou."

„Dneska je zrovna invaze, protože mají státní svátek, jinak jsme, po více než dvou a půl měsících úplné nuly, tak na dvou třetinách loňských tržeb, takže jsme opravdu šťastní za každého zákazníka,“ svěřila se provozní jedné z vyšebrodských restaurací. „Navíc o víkend nebylo moc pěkně, což bylo na návštěvnosti znát. Rozbíhá se to postupně.“

Nejen Rakušané ovšem jezdí k nám, i Češi vyrážejí za zbožím za hranice. „Sedám v sobotu do auta a razím směr Bad na velký nákup. Jezdíme tam pravidelně, tedy jezdili jsme, než přišla korona.“ neskrývala svou radost Květa Mrázová. „Už se těšíme i na bad-leonfeld-enské koupaliště, snad ho brzy otevřou.“