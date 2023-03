Půl století své existence slaví letos Rallye Český Krumlov. Jubileum tohoto jednoho z nejstarších sportovních klání doprovodí několik akcí, které zahájila expozice, která je do 25. března k vidění ve výstavní síni Kina Kaplice. Na vernisáži nechyběly legendy tohoto krumlovského sportu, jako je absolutní vítěz českokrumlovské rallye z roku 2001 Emil Triner, nebo navigátor jezdce, rekordmana Romana Kresty, Petr Gross.

Vernisáž výstavy Půlstoletí Rallye Český Krumlov se uskutečnila v kaplickém kině. | Foto: Deník/Zuzana Kyselová

Plakáty, fotografie a další historické artefakty s tematikou tradiční jihočeské automobilové soutěže si můžete prohlédnout v kaplickém kině na výstavě nazvané Půlstoletí Rallye Český Krumlov. Nedělní vernisáž se setkala s ohromným zájmem fanoušků motoristického sportu, kteří se na prostranství před kinem rádi pokochali prohlídkou několika originál závodních vozů.

„Původním záměrem byla výstava plakátů na Ralllye Český Krumlov, které zde můžete vidět,“ uvedl Pavel Kacerovský, hlavní pořadatel rallye. „Jsou tu plakáty od novějších až po plakáty z prvních ročníků, o které se nám podařilo sbírku doplnit i díky Pavlovi Losenickému, jednak z vlastních zdrojů i od dalších fanoušků. Byla by ale škoda vystavit pouze je. Domluvili jsme se proto také s kaplickým sběratelem Petrem Danihlíkem, který zapůjčil část své sbírky, která čítá na 500 modelů závodních aut.“

Kromě toho expozici doplňují vitríny s kombinézami a osobními věcmi úspěšných účastníků krumlovského rallye. „Například hned v první vitríně u zadního vchodu můžete vidět kombinézu a vítězný pohár z roku 2001 Emila Trinera,“ upozornil Pavel Kacerovský. „Na druhé straně, momentálně za našimi zády, je kompletní výprava veleúspěšné posádky sedminásobného vítěze Romana Kresty a Petra Grose. V Petrově vitríně vidíte jednak originální rozpis rychlostní zkoušky Kohout, tak i itinerář, čas jednotlivých rychlostních zkoušek. V Romanově vitríně jsou také poháry, rukavice. U vchodu má svou síň slávy Honza Kopecký, který vloni vyrovnal Romanův rekord z vítězství. U zdi můžete spatřit lavičku Jana Kopeckého, to je další zajímavost, kterou jsme představili před lety tady v Kaplici. Lavička je přes léto a sezónu umístěna dole u parku. Také musím zmínit vitrínku, která vznikla úplně spontánně, protože v pátek nás bohužel ve věku 78 let opustil Jiří Urban. Diváci mu na trati tleskali, tak prosím o potlesk na jeho počest.“

Zájemci si ale mohou na výstavě prohlédnout i další historické artefakty. Venku před kinem se bavili u dráhy pro RC modely, kde členové klubu RC modelářů předváděli závodění s dálkově ovládanými modely.

Na vernisáži zazněla i beseda s řediteli soutěže a konala se autogramiáda Emila Trinera, ambasadora 50. ročníku Rallye Český Krumlov. „Jsem rád, že jste se tu sešli v tak hojném počtu, to jsem nečekal,“ přivítal se Emil Triner s návštěvníky. „Jsem mile překvapený, že tady má Rallye Český Krumlov tolik fandů. Já na něj vzpomínám rád i na skvělé obecenstvo a pořadatele. Už vzpomínka na moment, kdy jsme při tréninku přijeli ke stolečku pro podpis na kartičku s průjezdy, a člověk na tom stanovišti nás slušně pozdravil, podepsal kartičku a rozloučil se s námi přáním šťastné cesty, ukazuje, že jste tu dobří fandové.“

Jubilejní 50. ročník se uskuteční 19. až 20. května. Unikátem letošního ročníku bude místo slavnostního startu, kdy soutěž poprvé a naposledy odstartuje přímo v Českém Krumlově na náměstí, odkud soutěžní posádky zamíří na trať přes Latrán. Rallye Český Krumlov začala psát svoji historii v roce 1971. „Soutěž jsme opět přihlásili do nejvyššího možného šampionátu, čili bude opět součástí Fiat Rallye Trophy,“ řekl Pavel Kacerovský. „Také znovu součástí republikového šampionátu soudobých historických vozů a připravujeme i soutěž pro rallye legendy, exhibiční jízdu se spoustou zahraničních posádek, abychom soutěž okořenili podobně jako v minulých letech. Harmonogram a itinerář soutěže jsme se snažili udělat co nejzajímavější a vrátit se na úseky, kde se několik let rallye nejelo, a několik rychlostních zkoušek otočit do protisměru.“ K tomu nebude chybět spousta doprovodných aktivit. Ve čtvrtek 18. května před startem vypukne na českobudějovickém výstavišti velká oficiální oslava 50. ročníku, kam se sjedou posádky, týmy a vítězové minulých ročníků.