ČSOP Onyx, který řeší v rámci České republiky několik klíčových projektů související s ochranou přírody, provedl v rašeliništi změny, jež pomohou zdejší krajině a vrátí do ní vodu, která zmizela díky dřívějším necitlivým zásahům člověka.

„Hlavním cílem revitalizace bylo to, abychom zahrazením odvodňovacího systému vrátili úroveň podzemní vody k povrchu terénu. Podařilo se nám obnovit rašelinotvorné procesy a nasměrovat sukcesní procesy k funkčnímu mokřadu rašelinného typu. Součástí projektu je i podpora místní populace silně ohroženého tetřívka obecného,“ popisuje Marek Fügner z ČSOP Onyx. „V rámci projektu byly v rašeliništi vytvořeny speciální přehrádky, které zadržují vodu v krajině. V lokalitě o celkové ploše 44,5 hektaru se jich nyní nachází celkem 1006.“

close info Zdroj: Se svolením ČSOP Onyx zoom_in Revitalizace odvodněného rašeliniště Horní Borková u Lipna. Lokalita byla původně okrajovou částí rozsáhlého komplexu rašelinišť v údolí Vltavy. Na snímku Marek Fügner z ČSOP Onyx.

Systém odvodňovacích kanálů v kombinaci s dlouhodobým suchem a průběžným zvyšováním teplot vedly v PR Pod Borkovou k vysušení rašeliniště a poklesu biodiverzity. „Předpokládá se významné zlepšení přírodních podmínek, zejména proto, že dojde ke zvětšení plochy aktivního rašeliniště a celkovému zatraktivnění plochy pro chráněné živočichy,“ vysvětil.

Obnova vodního režimu v krajině na území Chráněné krajinné oblasti Šumava podpoří nejen výskyt kriticky ohroženého tetřívka obecného, ale i dalších vzácných druhů živočichů a rostlin. „Vzhledem ke kritickému stavu populace tetřívka obecného doufáme, že se obnovený biotop bude tetřívkovi líbit a zvýší se jeho početnost v území,“ doplnila Pavlína Hakrová ze Správy NP Šumava. „Provedená opatření tetřívkovi zpřístupnila větší část původně dřevinami silně zarostlého území, zlepšila se atraktivita území pro tok i potravní nabídka.

Už nyní byla na revitalizované ploše 44,5 hektaru zvýšena vodní retence čili zadržení vody a hladina přípovrchové podzemní vody stoupla o půl metru. Zatěsněním odvodňovacího systému se zpomalil průtok přívalových vod, což zmírnilo sucho a povodně. Obnova rašelinišť zlepšila také termoregulaci a mikroklima. Revitalizační opatření má zároveň vzdělávací potenciál, výstupy projektu bude možné aplikovat i na jiná podobně poškozená území. ČSOP Onyx nyní doporučuje hodnotit účinnost úprav po dobu alespoň pět let odborníky ze Správy Národního parku Šumava a Jihočeské univerzity, aby mohli navrhnout případné korekce.

Přehrádky v rašeliništi byly rozděleny na čtyři typy:

jednoduché dřevěné přepážky pro mělčí odvodňovací kanály do 1 metru hloubky a 2,5 metru šířky

zdvojené přehrádky pro větší a erozně ohrožené kanály o hloubce přes 1 metr a šířce do 2,5 metru, případně ve zvětšené variantě až 4 metrů a více

zarážené přehrádky ze smrkových nebo douglaskových fošen pro hluboké kanály s hloubkou rýhy nad 1 metr s rašelinovým dnem hlubokým minimálně 60 centimetrů

jednoduché dřevěné přepážky pro menší kanály o hloubce 1-1,5 metrů v místech, kde dno rýhy není tvořeno rašelinou.

Lokalita byla původně okrajovou částí rozsáhlého rašeliniště v údolí Vltavy. V 60. letech byla většina rašelinišť vytěžena a zaplavena přehradou Lipno I. Okraj, který je předmětem revitalizace, ale zůstal nezatopený a částečně nevyužitý. Oblast je protkána odvodňovacími kanály různé velikosti, které ovlivnily hydrologické podmínky a akumulace podzemních vod.

Důležitou částí projektu byla i redukce množství zdejších stromů. Část dřeva byla odvezena a část použita na vyplnění odvodňovacích kanálů. Pro obnovení rašelinotvorných procesů bylo nutné přemístit rašeliník z míst, kde by byl historicky zničen, hlavně tady ze dna kanálů, na vhodné plochy. Celkem bylo přesunuto více než 660 metrů krychlových rašeliníku.

K hlavním překážkám během realizace projektu patřila technická náročnost, velké množství ruční práce a omezení pohybu těžké mechanizace v projektovém území.

Projekt do budoucna nevyžaduje žádné další zásadní financování, jednorázová obnova posílila přírodní podmínky ekosystémů a místo bude dál žít vlastním životem. Opravovat se budou jen přehrádky, kde ještě nedošlo k zazemnění.

Podle Pavla Pechouška z Turistického spolku Lipenska jsou právě přírodní památky tím, co do tohoto regionu návštěvníky láká. „Oblast Lipenska je jednou z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších u nás, turisté tu vedle řady památek a rozvinuté infrastruktury, jako jsou například cyklostezky, oceňují také jedinečné přírodní krásy,“ říká. „Každý turista, který sem zavítá, si najde to svoje. Do oblasti Lipenska zasahuje Národní park i chráněná krajinná oblast Šumava, máme zde řadu přírodních památek, evropsky významných lokalit. Chceme se na tento fenomén v rámci propagace oblasti ještě více zaměřit.“