V posledních letech vzniklo v České republice několik životopisných snímků o významných osobnostech z naší historie. Svého portrétu „na velkém plátně“ se dočkali Jan Masaryk, Milada Horáková, Jan Palach a nyní i Václav Havel.

Film Havel | Foto: archiv pořadatelů

Ze všech těchto projektů je film o Havlovi tím nejosobitěji pojatým a zároveň i nejzábavnějším. Režisér Slávek Horák se pokusil uchopit Havlův příběh jinak, zvenčí. Havel je zde obyčejný člověk, dramatik, který „chce jen psát“, váhá, dělá chyby, ale s postupem času se stále více utvrzuje ve svých přesvědčeních, vedoucích až k pádu komunistického režimu a následné prezidentské kandidatuře. Že tvůrci pozměnili některá fakta, není až tak podstatné, u hraného životopisu to ani jinak nejde. Na místě spíš zůstává otázka, zda to bylo ku prospěchu vyprávění jako celku. I když na Havla film nahlíží skrze vlastní úhel pohledu, jen to dokonalou podívanou zařídit nedokáže. Předně, podobně jako u zmiňovaného filmu o Janu Masarykovi, chybí příběhu silná dramatická zápletka – jasný konflikt. Scénář sleduje Havla v rozmezí let 1968-1989. Je zábavný, milý, občas až dojemně groteskní, chvílemi mrazivý, ale bohužel i dějově rozcuchaný. Hrdina totiž odbíhá od divadla k politice a zpět k ženám, a přitom stále nikam nepatří. Havlův věčný konflikt s režimem je tu dosti upozaděný kvůli jeho stálé nerozhodnosti a váhavosti. Drama bez konfliktu ovšem není dramatem.