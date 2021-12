Ne že by se snad jednalo o přelomové dílo pozdní fáze jeho kariéry, ale zosobňuje přesně ten druh filmu, kterému se říká "poctivá žánrovka," navíc obohacena kulisou skutečného příběhu rodiny Gucci, a zejména pak hvězdným hereckým ansámblem v čele s úchvatnou Lady Gagou a půvabně zestárlým, ale stále vynikajícím Al Pacinem, a byť se zde všichni herci nejednou dostanou do přestylizované pózy, jsou to v první řadě právě oni, kteří tvoří hlavní důvod k tomu Klan Gucci vidět. Hned po nich je to neuvěřitelná profesionalita Ridleyho Scotta, který ze svého dřívějšího nadání vůbec nic neztratil. Naopak ve čtyřiaosmdesáti letech si hraje jako čerstvý nováček ve světě kinematografie, smlsává si na každém záběru, který buduje v dokonalé výtvarné stylizaci dodávající filmu na sex-appealu, a čestné místo nechává i hudbě (výborný soundtrack).

Samozřejmě i Klan Gucci má několik vad na kráse. Předně je to příliš rozvleklé tempo; částečné zkrácení by filmu určitě prospělo a přidalo na dynamičnosti, jež tento typ snímku potřebuje. Většina stínů leží na scénáři. Dramatický oblouk není dostatečně propracovaný ani náležitě vystavěný, vyprávění se chvílemi rozplývá tak, že hrozí nudou. Slabší momenty jsou ovšem záhy vykoupeny těmi o poznání silnějšími a pokud si něco opravdu zaslouží palec nahoru, je to prokreslení charakterů jednotlivých postav, které se jedna vedle druhé od základu proměňují a společně s nimi se mění i motivace jejich jednání uprostřed komplikovaného světa rodinného byznysu.

Dalo by se říci, že i Klan Gucci tak trochu parazituje na skutečnosti, z níž si logicky bere jen to, co se mu hodí. Výsledek je však rozhodně zajímavější a divácky přitažlivější, než kdyby se tvůrci snažili o pouhé vyobrazení dávno uveřejněných faktů. Takhle má Klan Gucci, gangsterka z prostředí módního průmyslu, alespoň náznak provokace. A ta k tomuto žánru bezpochyby patří.

Hodnocení: 70%

Klan Gucci je v kinech od 25.11. 2021.

Klan Gucci

Drama / Krimi / Životopisný

164 min / USA / 2021

Režie: Ridley Scott

Hrají: Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto, Jeremy Irons atd.

Autor: Marek Kuchař