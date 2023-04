Do rallyeového nebe odešel na počátku března Jiří Urban, jeden z nejrychlejších a nejúspěšnějších pilotů automobilových soutěží sedmdesátých a osmdesátých let.

Dojatý Jiří Urban při 40. ročníku Rallye Český Krumlov se svým bývalým mechanikem a pozdějším krumlovským starostou Antonínem Princem. | Foto: Deník/VLP Externista

Rodák z Českých Budějovic, který celý život strávil ve vesničce Přísečná ležící pouhý kilometr od Českého Krumlova, působil během svojí závodnické kariéry jako ryzí soukromník, byl členem gottwaldovského Barum teamu a pět sezon exceloval v továrním týmu AZNP Mladá Boleslav. Vrcholem jeho kariéry byl start na soutěži mistrovství světa, řecké Rally Acropolis 1988. Z tratí rychlostních zkoušek se vytratil po zisku třetího místa ve třídě A5 při Rally Agropa Pačejov 1993, aby se při 40. ročníku Rallye Český Krumlov v roce 2012 vrátil a v uplynulých letech zaznamenal ještě několik startů v exhibičních jízdách rallye legend, ale také při podnicích s měřením času.

Start kariéry s dvěma domácími triumfy

„Když se v roce 1971 jela Rally Vltava přes Český Krumlov a na Chvalšinské silnici byla časovka, všichni místní, kteří o rallye něco věděli, tam tehdy nemohli chybět. Samozřejmě včetně Jirky Urbana, kterého jsem znal a sledoval jeho divočení s pískovou Škodou 1100 MB. Pořád létal jako blázen nahoru dolů, nebyla tedy jiná možnost, než ho vzít do naší party, aby s námi začal jezdit oblastní soutěže.

V neupravených autech všechny porážel a postupně se z něj vyklubal největší talent, jakého jsme kdy v Krumlově měli. Byli jsme dobří kamarádi a nikdy nezkazil žádnou legraci. Rád na něj vzpomínám,“ vypráví o Jiřím Urbanovi zakladatel Rallye Český Krumlov a bývalý soutěžní jezdec Stanislav Fošum.

Své první zážitky z automobilových soutěží popisoval Jiří Urban v rozhovoru pro magazín Rally už před více než patnácti lety: „Vůbec poprvé jsem si závody vyzkoušel v roce 1971 při náborové soutěži na Českokrumlovsku. Tehdy se nejely klasické rychlostní zkoušky, akce se skládala jen z různých dovednostních úkolů. Pamatuji si, jak jsem měl zastavit po třísetmetrové akceleraci přímo na čáře. Samozřejmě se mi to nepovedlo… Tentýž rok jsme se s Rudolfem Švecem vydali na první oblastní soutěž do Jihlavy. Při našem debutu v klasické rallye jsme jeli se sériovou Škodou 1100 MB a dojeli čtvrtí ve třídě A1. Sedmé místo z Rally Berounka jsem už ale získal s Jardou Marečkem, mým pozdějším několikaletým mitfárou.“

Následně se Urban přes škodovácké modely 110 LS a 120 S Rallye, se kterými dokázal v letech 1972 a 1976 vyhrát domácí českokrumlovskou rallye, dostal až do Barum teamu a postupně i tovární stáje AZNP Mladá Boleslav. S navigátory Petrem Böhmem, Josefem Žákovským a později Jiřím Klímou sbírali vavříny na domácích tratích, ale také v zahraničí. Jiří Urban exceloval jak za volantem Škody 130 RS, tak i 120 LS a 130 LR.

S velkými týmy pro životní výsledky

Druhá sezona v továrním týmu (1986) byla pro Jiřího Urbana více než úspěšná. Až do poslední soutěže v Příbrami závodil s Leo Pavlíkem o titul absolutního mistra republiky. Boj o nejvyšší metu bohužel ukončila přetržená ojnice na trati třetí rychlostní zkoušky. I přes to se stali Urban s Klímou mistry ve třídě B 1600. Rok na to byly zakázány vozy skupiny B a Urban se začal objevovat střídavě s typem 130 L/A, na některých soutěžích startoval opět s „elerou“.

Potom už přišel vrchol jeho kariéry: „Start v mistrovství světa byl mým snem. V osmaosmdesátém se mi splnil, a to úplně náhodou. Láďa Křeček jel Korsiku, zpocený vylezl z auta, fouknul vítr a dostal zápal plic. Před Rally Acropolis mi volal Jirka Kotek, šéf továrního týmu, zda bych měl zájem v Řecku startovat.

Takovou nabídku jsem bral všema deseti. Dostal jsem Křečkovo auto, jeho spolujezdce a mohli jsme vyrazit. Šotolina, to bylo moje… S Boříkem Motlem jsme dojeli jedenáctí absolutně a vyhráli naši třídu. Tento výsledek považuji za největší úspěch mojí kariéry. Zajímavostí je to, že jsme na závody odjížděli s téměř novým vozem, zpět jsme si ale přivezli šrot. Auto dopadalo po skocích na ostré výstupky skal, tlumiče jako by tam nebyly.“

Nechal se znovu zlákat

Poslední rok v mladoboleslavském AZNP věnoval Jiří Urban testům vozu Škoda Favorit. Na Bohemii a Barumce 1989 startoval s enkovou verzí nového závodního speciálu, při Rallye Tatry vyzkoušel áčkovou variantu. Kariéru továrního pilota ukončil při testu šestikvaltové převodovky absolutním prvenstvím na Rallye Sachsenring a z aktivního závodnického života tak odešel na vrcholu.

Po epizodních startech v roce 1993 si dal od rallye na dlouhé roky pauzu. Když ho ale domácí posádky a pořadatelé Rallye Český Krumlov po letech kontaktovali, aby se znovu začal na závodech objevovat, nemuseli ho dlouho přemlouvat. Přišla nová jiskra a společně se svým zetěm Petrem Křivancem postavil vlastní Škodu 130 RS v barvách Barum teamu. I když už neměl jihočeský soutěžák žádné ambice, ve svých 70 letech dokazoval na Rallylegend v San Marinu, ale také na dalších podnicích, proč se na pilota jménem Jiří Urban už nikdy nezapomene!

Pavel Kacerovský