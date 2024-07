Redakce dnes 20:49

/KOMENTÁŘ/ Příkopy a opevnění hradů sloužily v minulosti jako překážka chránící před dobyvateli. Nyní, kdy tuhle svou původní funkci dávno ztratily, se využívají různě. Někde jsou součástí prohlídkových tras, jinde slouží k uskladnění nářadí nebo jako louka pro ovce a kozy. Na čtyřech hradech a zámcích tvoří životní prostor pro medvědy. Netřeba dodávat, že prostory naprosto nevhodné. Proto vítám aktuální rozhodnutí Národního památkového ústavu (NPÚ) tyto chovy do čtyř let zrušit a zvířata přesunout do vhodnějších podmínek.