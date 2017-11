Regionu se daří, lidí bez práce i na podzim pořád ještě ubývá

Českokrumlovsko - Českokrumlovsko hledá pracovníky pro téměř tři tisíce volných pracovních míst. Ještě i v říjnu o něco poklesla nezaměstnanost na Českokrumlovsku.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

A sice ze zářijových 4,2 procenta na říjnová 4,1 procenta. Zatímco českokrumlovský úřad práce má od firem nahlášené nabídky na 2792 volných míst, uchazečů o práci evidoval na konci října pouze 1765. Z toho 1005 žen.



Podle statistik na jedno volné místo připadá 0,6 pracovníka, čemuž by nikdo před více než deseti lety nevěřil. A to v říjnu před deseti lety dosáhla nezaměstnanost historicky nejnižší hodnoty 5,22 procenta. Ta představovala 2250 evidovaných lidí bez práce.



Hledané profese se ale nemění. V regionu jsou to pořád hlavně mechanici a seřizovači CNC strojů, svářeči, řidiči a podobně.