Napadlo ho, že by na jezu pod Papouščí neboli Barevnou skálou nad Českým Krumlovem mohl postavit malou vodní elektrárnu. Michal Masnička z Lišova ale tušil, že ho čeká dlouhá a trnitá cesta: roky jednání s úřady, schvalovacích procesů, vyřizování licencí a plánování. I přesto se na ni vydal a letos se dočká i jejího zakončení: začne vyrábět čistou elektřinu pro čtyři stovky krumlovských domácností. Ještě předtím ale bude otevřena nová sportovní propust.

Stavba malé vodní elektrárny Papouščí skála na Vltavě nad Českým Krumlovem na začátku února 2020. | Foto: Deník / Zuzana Gabajová

K nápadu postavit svou první vodní elektrárnu ho přivedly historické vodní elektrárny a jejich stavitelé, zaniklé mlýny a trosky dalších staveb, které ke svému provozu využívaly vodní energii. „Voda byla pomocníkem člověka už po staletí, když vodní pohon využíval v prvopočátku například na provoz mlýnů, pil, továren či dílen, ale později objevil, že lze práci vody přeměnit na mechanickou energii a poté i na energii elektrickou,“ vysvětluje Michal Masnička, investor stavby oficiálně pojmenované Malá vodní elektrárna Papouščí skála (MVE). Lokalitu Papouščí Skála na Vltavě, která leží na říčním kilometru s kótou 286,347, si vybral ze dvou důvodů. „Investice do výstavby MVE je smysluplná jak co do ekonomické návratnosti vložených investic, tak co do ochrany přírody a životního prostředí.“ Společně se stavbou elektrárny tu vyroste i zbrusu nový jez Konopa, na místě toho původního dřevokamenného.