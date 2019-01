Český Krumlov – Normální je být zdravý. A pokud člověk onemocní, tak se má uzdravit a být zase zdravý.

Cvičitelka Hana Lauková na snímku společně se Svámí Mahéšvaránandou (na fotce vzadu). Ten před několika lety navštívil i Český Krumlov. | Foto: DENÍK/Zdeněk Zajíček

Mnozí z nás ale žijí ve stavu chronických nemocí, na něž berou léky, které neléčí příčiny těchto nemocí, ale jejich následky nebo vedlejší efekty. Vzniká tak velký problém a nikdo nevidí jeho řešení. To jsou slova Hany Laukové, cvičitelky ze sdružení Sdružení Jóga v denním životě. Název Jóga v denním životě se odvozuje od uceleného systému jógových cvičení vytvořený indickým učitelem jógy Paramhans Svámí Mahéšvaránandou pro potřeby lidí takzvané západní kultury. Takto zaměřená cvičení mohou lidem pomoci v typických civilizačních nemocích či zdravotních neduzích typu vysokého krevního tlaku, cukrovka, poruchy cholesterolu, nadváhy, astmatu či nemocí dýchacích cest, pohybového systému, bolesti zad a kloubů.

Hana Lauková se józe věnuje už od šedesátých let. Českokrumlovskému deníku objasnila, jak a jaké cviky mohou nemocným pomoci a že není nutné se cvičení obávat.

Někomu může připadat až nereálné, že by prosté a jednoduché cvičení mohlo zmírnit třeba následky cukrovky. Navíc, při slově cvičení si může někdo představit nějakou vysilující činnost, což ve chvíli, kdy propuknou u člověka nějaké zdravotní problémy, jde těžko dohromady. Jak to tedy je?

Při cvičení jógy v denním životě se začíná od velmi jednoduchých cviků a velice důležité je, že máte příležitost naučit se relaxovat a vědomě dýchat. Jóga je systém fyzických, dechových, relaxačních a meditačních cvičení, která nám pomáhají najít pohodu a vnitřní klid. Často stačí už jen dýchat a relaxovat. A kdo něco takového nepotřebuje, zvláště dnes. A kdo z nás to opravdu umí?

Dovedu si představit cvičení jógy při nějaké solidnější fyzické kondici, ale dejme tomu cukrovkář, který už má bolestivé projevy v nohách… Dají se i pro takové lidi najít cviky?

Dají. Neděláme žádné krkolomné pozice. Pokud by na někoho byl jakýkoliv cvik příliš náročný, stačí, když si lehne a bude relaxovat. Už to, že se bude vědomě uvolňovat, mu pomůže.

Pokud by se tedy někdo obával nutnosti nějakých vypjatých výkonů, je to obava lichá…

Mohu jen vzkázat: Nic nemusíte, cvičit můžete jen to, co sami chcete. Nikdo vám nebude říkat, že je něco špatně, není to o srovnávání sportovních výkonu, ale o tom, jak se cítíte. Jediné srovnání je o tom, zdali se po cvičení cítíte lépe, než před ním. Zdravotní programy jsou sestaveny tak, že se začíná cviky, které opravdu zvládne každý člověk. Náročnější cvičení je zařazováno postupně podle individuálních možností.. Nikdo se nemusí obávat, že by neuspěl. Cvičení, která vedou zkušení cvičitelé jógy, jsou určená lidem všeho věku.

Jaký je tedy hlavní předpoklad, který by měl zájemce mít?

Je jen jedna podmínka, aby se zdravotní efekt cvičení dostavil. A pak cvičit pravidelně, nejlépe denně. Nic víc. Stačí začít a po několika dnech zjistíte, že by vám už Vaše cvičení chybělo.