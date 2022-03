Tragická zpráva zasáhla nejen Osek, kde žil, ale také Milevsko, kde provozoval prodejnu Stihl. "Martina jsme měli všichni moc rádi. Je hrozné, co se stalo. Byl to kluk, co opravdu něco uměl, dobrý podnikatel a hlavně skvělý chlap, táta, manžel, kamarád… Dělal čest svému regionu," poznamenal ke smutné události starosta Milevska Ivan Radosta s tím, že byl také držitelem medaile města. "Ty dáváme jen těm nejlepším," dodal starosta. V kanceláři má vystavenou závodní sekyru, kterou mu Martin Komárek věnoval v roce 2016.