Mezi pracoviště, kde zejména mohou být pracovníci nákazou koronavirem bezprostředně ohroženi, patří i čistírny odpadních vod. Proto lidé, kteří správný chod čistírny zajišťují, musí být důkladně chráněni před choroboplodnými zárodky a infekcí. Zabezpečit je tak ale může být v současné stiuaci problém.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Ston

Proto starostka Rožmberka nad Vltavou měla velkou radost, když se jim před nedávnem pro zaměstnance podařilo sehnat respirátory. "Potřebovali jsme je pro zaměstnance, kteřé chodí čistírnu odpadních vod kontrolovat," líčila starostka Lenka Schwarzová. "Vůbec se nedaly sehnat, až nyní se nám to podařilo prostřednictvím loučovického i našeho lékaře Eduarda Bence. "Jsem mu za to moc vděčná, protože kontrola čističky je velmi důležitá, zejméma v době epidemie. My jsme doktorovi na oplátku nabídli roušky z bílého bavlněného materiálu. Další potřebné respirátory snad ještě dostaneme," doufá.