Při cestách po jižních Čechách jednomu vyhládne. Připravili jsme si proto pro vás několik tipů, kde si při poznávání Jihočeského kraje pochutnáte. Podívejte se a třeba nám i napište, kde chutná vám.

Na tomhle talíři z restaurace Sůl a řepa najdete kozí halloumi, pečernou i fermentovanou řepu a chuť borovice nebo brusinek. | Foto: Sůl a řepa

Pivovarská zahrada Samson

Sem se můžete vydat pěšky, na kole nebo lodí po Malši.Zdroj: Pivovarská zahrada SamsonKde najdete: Lidická 458/51, České Budějovice

Proč tam zajít: Do téhle výletní modrobíloproužkaté restaurace nedaleko Malého jezu v areálu pivovaru Samson se dostanete pěšky, na kole nebo lodí, protože leží přímo u řeky Malše. Hospoda pod širákem nabízí nefiltrovaný ležák ze Samsonu, chleba se škvarkovkou a cibulí, domácí bramboráky nebo grilované koleno, žebra či pstruha. Každý týden v létě tu nejméně dvakrát týdně hrají lokální kapely a bandy.

Bison Ranch Rožnov

Bizon Ranch Rožnov.Zdroj: Deník/Lenka NovotnáKde najdete: Rožnov 1, Český Rudolec

Proč tam zajít: Penzion a restaurace Bison Ranch Rožnov je spjatá s chovem bizonů, jejichž stáda můžete pozorovat i v nejbližším okolí přímo od stolu. Právě nejrůznější steaky, burgery a další dobroty z bizoního masa najdete v menu restaurace. Nudit se nebudou ani děti, na které čeká jak setkání s bizony, tak dětské hřiště.

Jižní Čechy plné výletů. Máme pro vás TOP 10 tipů na nádherná místa

Smyslůplné bistro

Smyslůplné bistro dává šanci lidem se znevýhodněním.Zdroj: Deník/Jiří DintarKde najdete: Na křižovatce Budějovické a Bílkovy ulice v Táboře

Proč tam zajít: Podnik, který se nachází v bývalé lékárně U Svaté Anny, umožňuje lidem s duševním onemocněním či jiným znevýhodněním získat pracovní uplatnění. V kuchyni bistra denně připravují více než dvě stovky kousků baget, housek, croissantů a dalších dobrot, Ty prodávají nejen na místě, ale další zaměstnanci je rozvážejí do táborských středních škol studentům ke svačině. V bistru si můžete dát svačinu nebo lehký oběd, kávu a k tomu domácí buchtu.

Restaurace Ostrov

Restaurace na městském ostrově v Písku.Zdroj: Deník/Jana UrbanováKde najdete: Písek, Městský ostrov 165, na ostrově uprostřed Otavy nedaleko centra, na místo vede z obou břehů lávka

Proč tam zajít: Restaurace Ostrov nabízí posezení v promyšleném interiéru, který příjemně propojuje požadavky na moderní trendy s historií místa. Hosté mohou díky dobovým fotografiím, textům nebo inzerci zabrousit do Písku z počátku minulého století. Kuchyně vaří meníčka, ale vybízí i k večernímu posezení. Kuchaři připravují evropská i česká jídla z čerstvých a sezónních surovin. Také okolní prostředí díky umístění restaurace uprostřed parku na městském ostrově láká k návštěvě. V létě si hosté odpočinou v příjemném polostínu na rozlehlé zahrádce. Mohou také využít blízkého dětského hřiště nebo občerstvení u venkovního stánku.

Kavárna U spokojené matky

U spokojené matky.Zdroj: Deník/Jana VandlíčkováKde najdete: Pivovarské zahrady v Českém Krumlově

Proč tam zajít: Dokonalá kavárna pro všechny rodiče s dětmi libovolného věku. Kavárna je celá venku, proto je vhodná pouze v pěkném počasí. Před občasnou přeháňkou se sice můžete schovat, ale na vysedávání v zimě nebo dešti to není. Vyžití pro děti – klouzačka s prolézačkou, houpačka, trampolína, velké gymnastické míče, na kterých se děti dokonale vyblblnou, řada různých hraček, kbelíky a lavory, v nichž se mohou v parném počasí cachtat. Součástí kavárny je i milé morčátko.

Parádní tipy na výlet. Známe místa na jihu Čech, kde se zaručeně ochladíte

Z mechu a kapradí

Bistro Z mechu a kapradí na Kvildě.Zdroj: Deník/Jana VandlíčkováKde najdete: Kvilda, jen pár kroků od parkoviště autobusů na Kvildě

Proč tam zajít: Výborné burgery na čerstvém vzduchu, zázemí s pergolou, grilem, dřevěným posezením a to celé v krásném přírodním stylu s milým personálem. Smrková, pampelišková, šeříková nebo malinová limča, k jídlu výborná zelňačka, kuřecí špíz, grilovaný hermelín nebo klasický burger. Otevřeno denně od 11 do 17 hodin.

Restaurace Sůl a Řepa

Sůl a řepa.Zdroj: TV NovaKde najdete: Strakonice, Bavorova 20

Proč tam zajít: Restaurace Sůl a Řepa přináší jedinečné propojení gastronomie a přírody. Suroviny dodávají do restaurace lokální farmáři a kuchaři se je tu snaží beze zbytku zpracovat. Nakládají, suší, fermentují…

Otevřeno: Středa a čtvrtek od 11 do 21 hodin, pátek a sobota od 11 do 22 hodin, neděle od 11 do 15.30 hodin