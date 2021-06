Restaurace byly na návštěvníky připraveny, ale lidé se do restaurací zatím moc nehrnuli.

V rájovské restauraci Na Kovárně měli kolem jedenácté hodiny první vlnu návštěvníků už za sebou. „Začínáme od deseti, protože největší nápor zákazníků začíná už v deset,“ sdělila pracovnice podniku Jitka Bauerová. „To jsou dělníci z okolí, co jsou v práci od šesti, a ti mají hlad. Další vlna zájemců se objevuje kolem dvanácté. Zatím tu bylo kolem pětadvaceti strávníků. Seděli konečně uvnitř, ale lidé si i nadále hodně berou obědy s sebou. Vydali jsme jich zhruba stejně vevnitř, jako s sebou. Takže nám pořád ještě zůstaly rozvozy, lidé si nechávají jídlo zavážet domů.“ O dovoz jídel mají zájem také krumlovské firmy.

Stoly v prostranné místnosti byly přichystané, ale židle zatím prázdné. Ne nadlouho. Dovnitř vešli tři muži, kteří patří mezi pravidelné hosty. „Chodíme sem na obědy. Vaří se tu dobře. Předtím jsme si jídlo museli odnášet samozřejmě v kastrůlkách, pak jsme jedli na terase, ale uvnitř je lepší,“ konstatoval za partu topenářů Jiří Popluhár z Dolního Třebonína. “Jsme rádi, že už můžeme také dovnitř. Všichni jsme testovaní, někteří i očkovaní…“

„Dnes jsme počet porcí trochu navýšili,“ říká Jitka Bauerová. „Zatím se držíme, ale už jsme to měli tak nějak na hraně. Jestli restaurace zavřou ještě jednou, tak je konec. To nejde utáhnout.“

Rájovská restaurace si své zaměstnance nechala i během krize. Přesto mají problém se sháněním zaměstnanců na sezonu. „Lidi se do gastra nehrnou,“ potvrdila Jitka Bauerová. „Pokud se v létě provoz naplno rozjede, potřebujeme někoho na výpomoc. Nejlépe mladé. Ale ti jdou spíše do kempů nebo točit zmrzliny.“

V pondělí restaurace v bývalé kovárně nabízela na polední menu bramboračku, vepřový steak s fazolkami a šťouchanými brambory, nebo šunkofleky se zelným salátem. Spokojení byli další příchozí dělníci. „Každý den jsme si chodili pro jídlo do výdejního okénka. Jasně, že jsme rádi, že můžeme jíst vevnitř,“ pochutnával si na bramboračce Michal Macho z Ločenic.

Kolem půl dvanácté nebylo ani nijak plno v českokrumlovské restauraci Rondo. Několik lidí sedělo na předzahrádce, neboť krásně svítilo sluníčko, uvnitř pouze dva štamgasti. „Navařili jsme zhruba stejně, jako v minulých dnech,“ řekl zaměstnanec restaurace Petr Uhlíř. „Netušíme, kolik lidí přijde, ale ještě pořád si jídlo berou s sebou. A jídla také rozvážíme. Lidi si na rozvoz jídla zvykli a bude chvíli trvat, než se to zase vrátí do starých kolejí. Musíme být trpěliví.“

Skupina stromolezců firmy Arbon konečně mohla v restauraci Tenis centrum v Českém Krumlově obědvat pod střechou. „Sedávali jsme v trávě nebo venku na terase,“ říkal Bruno Dušák. „Teď je to pohodlnější. Chodili jsem si pro krabičky nebo pro jídlo s ešusem, jak na pionýráku, a jedli venku, když nepršelo. Dneska jsme si pochutnali na segedínku,“ „Mně se to ale víc líbilo předtím,“ ozval se jeden ze stromolezců. „Jedli jsme oběd na trávě, jako při pikniku,“ vysvětlil s úsměvem.

Také tato restaurace na pondělí připravila více meníček. „Doufáme, že lidi přijdou,“ přála si pracovnice restaurace Lucie Rudolfová z Hořic na Šumavě. Rovněž ani tady ještě nestopli rozvozy, neboť lidi si pořád obědy berou s sebou. „Dobu lockdownu jsme nějak přežili díky tomu, že nás lidé podrželi a hodně si chodili do okénka pro obědy.“

Otevřeno dokořán je také v krumlovské Pizzerii na Tavírně. Tam ale návštěvníci nepospíchali. Využívají totiž především rozvážkovou službu pizzerie. „Fungovali jsme jako výdejní okénko, ale provozujeme rozvoz pizz celoročně,“ řekl provozovatel František Hanžl z Prachatic. „Pro nás se tedy v podstatě nic nezměnilo.“ Nicméně navýšení zájmu o rozvoz v době lockdownu se neprojevilo. „Zřejmě to je tím, že ohledně rozvozu jídel vzrostla konkurence v podobě hospod. Jsme tady deset let, máme stálou klientelu, a to nám pomohlo. Takže jsme využili pouze příspěvek na nájemné.“ V sezoně pizzerie prodá v průměru sto až sto padesát pizz denně. „Každý den je úplně jiný. Je ale strašný problém sehnat lidi. Dokonce ani během lockdownu jsem nemohl nikoho sehnat na stálý pracovní poměr,“ dodal František Hanžl.