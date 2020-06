Jihočeské divadlo (JD) zrušilo na toto léto sezonu před otáčivým hledištěm v Českém Krumlově, aby tento rok mohlo věnovat nutným opravám otáčka.

Podle ředitele divadla Lukáše Průdka jde hlavně o zachránění sezony 2021. Původně bylo v plánu začít s opravami letos po sezoně. „Ukázalo se, že je to technologicky náročné a nemožné rozfázovat tak, aby se oprava vešla mezi dvě sezony,“ vysvětluje Lukáš Průdek. Divadlo by letos navíc kvůli koronavirové pauze nestihlo připravit obě nové premiéry před točnu a vracelo by zřejmě vstupné divákům. Ztráta by mohla činit deset milionů. JD by přišlo i o léto 2021.

V současné době je otáčko holé. „Otáčivé hlediště už nemá ani jednu sedačku, odstrojuje se bednění a odhaluje se konstrukce tak, aby se vidělo, co přesně je potřeba a jakým způsobem,“ nastiňuje Lukáš Průdek fázi před projektem. Ocelové konstrukce v betonovém opláštění jsou podle něj napadeny korozí. Jak moc se právě teď zjišťuje.

Co bude v létě?

Na léto plánuje JD projekt a do konce prázdnin soutěž tak, aby se od září mohlo začít s pracemi. „Dochází ještě ke koordinaci s projektem obnovy Bellarie,“ přibližuje Lukáš Průdek.

Národní památkový ústav chce totiž podle ředitele Petra Pavelce souběžně s opravami na otáčku ve větší míře rekonstruovat i letohrádek Bellarie, který využívají divadelníci jako šatnu, kulisu i scénu. Čeká ho rekonstrukce fasády, suterénu, schodiště a technických sítí. „Předpokládáme, že se začne od srpna,“ myslí si Petr Pavelec. Město Český Krumlov podle starosty Dalibora Cardy hodlá opravovat i první etapu příjezdové cesty k otáčku s již nebezpečnými úseky. „Jde o to, aby tam mohly jezdit autobusy,“ vysvětluje.

Předpokládá se, že rekonstrukce otáčivého hlediště bude hotova v březnu 2021. Od května již plánuje JD zkoušet a od června před točnou hrát. Uvede i dvě přesunuté premiéry.

Opravy jsou podle Lukáše Průdka nezbytné, aby točna mohla zůstat v zahradě v této podobě do stanoveného termínu, a to roku 2023.

Letos se nezatočí:

po projektu a soutěži se začne po létě s pracemi na otáčivém hledišti, hotovo by mělo být v březnu příštího roku, od května chce JD zkoušet a od června hrát

odhad nákladů na rekonstrukci točny, která je v majetku Českých Budějovic, vychází na 24 milionů, město jako zřizovatel JD je připraveno náklady krýt

divadlo přišlo koronakrizí a zrušením sezony před točnou na tržbách o 47 milionů korun