Divocí koně na Lipně, k nimž brzy přibydou zubři, a teď pratuři v Novohradských horách, které doplní o něco později další divocí koně. To je osazenstvo dvou rezervací velkých kopytníků, kterými se může pochlubit Českokrumlovsko. Jihočeskou trojici rezervací doplňuje ještě Třeboňsko. Tam žijí divocí koně ve společnosti praturů.

Býk pratura v rezervaci. Ilustrační foto. | Foto: Česká krajina/Dalibor Dostál

Novohradská rezervace je úplnou novinkou, vznikla 4. ledna 2024. Založená byla ve střední části pohoří, asi 4 km od hranic s Rakouskem, a je to už patnáctá taková rezervace v Česku, zatím třetí v Jihočeském kraji. Obývají ji momentálně dva samci pratura, kteří tam přicestovali z rezervace v bývalém vojenském prostoru ve středočeských Milovicích.

V rezervaci na Třeboňsku dostali divocí koně společnost tří samic pratura

„Ochránci přírody tam převezli druhého býka zpětně šlechtěného pratura. Prvního odrostlého býčka tam přepravili o několik dnů dříve, ale odchyt druhého zvířete se zdařil až 4. ledna,“ přiblížil Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina. „Zatím pro žádnou rezervaci nebyl odchyt zvířat tak komplikovaný. První pokus o odchyt se uskutečnil koncem září, ale nebyl úspěšný. V prosinci se pak podařilo uspat a odvézt jen jedno zvíře. Musíme poděkovat zakladatelům novohradské rezervace za trpělivost a za to, že se nenechali těmito komplikacemi odradit.“

Velcí kopytníci v Novohradských horách nahradí původní pastviny hospodářských zvířat. „Péče o hospodářská zvířata je totiž v tamních náročných klimatických podmínkách velmi náročná a nákladná, divocí kopytníci zvládnou údržbu místních pastvin výrazně levněji,“ vysvětlil Dalibor Dostál. „Navíc se v regionu objevují vlci, před kterými se divocí kopytníci dokáží bránit lépe než domácí zvířata závislá na člověku. Právě pro regiony s výskytem vlků jsou velcí kopytníci optimálním řešením v péči o krajinu.“

Zubr evropský. Ilustrační foto.Zdroj: Česká krajina/Vojtěch Lukáš

Novohradská rezervace vznikla na soukromých pozemcích a zvířata bezplatně poskytla ochranářská společnost Česká krajina. Začíná s rozlohou deseti hektarů a postupně by se měla rozrůst na přibližně 50 hektarů. K praturům tam v příštích měsících přibydou ještě divocí koně. Je to už třetí rezervace velkých býložravců v Jihočeském kraji. První vznikla na Třeboňsku, druhá na Lipně. „V lipenské rezervaci, která je mimochodem nejvýše položená v Česku, by ke koním měli v nejbližších týdnech přibýt také zubři,“ dodal Dalibor Dostál.