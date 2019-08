Blíží se konec prázdnin a prvňáci se chystají do školy. Jak by se měli rodiče s dětmi adaptovat na školní čas?

Jde nejen o prvňáky, ale i druháky, třeťáky… Někteří se těší, jiní ne. Záleží na motivaci rodičů. Když budou rodiče říkat dětem, že škola je moc důležitá a že se tam toho dozví hodně, tak bude dítě motivované. Když rodiče ale říkají dětem počkej, až přijdeš do školy, tam budeš muset šlapat, tak dítě nebude dobře naladěné. Nestačí říci dětem týden před koncem prázdnin, že se blíží škola. Učitelé mají také přípravu. Poslední týden prázdnin by rodiče měli s dítětem pracovat.

A co v průběhu prázdnin?

Není dobré nutit dítě denně o prázdninách do otáček. Dětem se zadávají čtenářské deníky, dítě by mělo číst, nebo když venku prší, tak mu říci, přečteme si něco a budeme si o tom povídat. Víte, někteří rodiče to berou tak, že si řeknou: dítě má prázdniny, tak je mám taky. Ale je moc důležité nastavit před nástupem do školy dětem režim.

Je důležité, aby děti s rodiči trávili o prázdninách společně volný čas?

Rodiče a děti dávají dohromady společné zážitky. Kolikrát mají děti nejvíc vzpomínek na vycházku do lesa. A ne na zahraniční dovolenou v umělé situaci. Když jdou s tátou na houby, přeskakují potok, někdo z nich spadne do potoka a zmáchá se, je to legrace. Když si vzpomenu na své dětství, byli jsme s tatínkem na hruškách a někdo na nás křičel, že se to nesmí dělat. A my jsme utíkali. Na to si pamatuji dodnes.