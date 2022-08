Natáčelo se od konce května do října 2021 a po náročné práci ve střižně se podařilo seriál dokončit letos začátkem května. První díl seriálu, jenž velice zpopularizoval Šumavu, bude na TV Nova k vidění 4. září. Cesta k němu byla ale hodně trnitá. V čem? A co naopak režiséru Soukupovi udělalo radost? O tom si s ním Deník povídal.

S jakými problémy jste se potýkali při natáčení? Komplikace určitě způsobilo např. zbourání chalupy pošťačky Válkové…

Zbourání chalupy pošťačky Válkové mě mrzelo, protože měla atmosféru chalupy staré 200 let. Naštěstí jsme to věděli s předstihem a byl dostatek času, abychom ve scénáři věrohodně vysvětlili, proč se odtamtud museli odstěhovat. Při obhlídkách lokací na jaře 2021 jsme našli nově renovovanou chalupu, kam se pošťačka Válková s Janou a hajným Konášem přestěhovali. Tohle ale byl ten nejmenší problém… Větší byl v nedostatku štábových pracovníků, kteří by byli na odborné úrovni.

Jak k tomu došlo?

V roce 2020, kdy byl covid a nedalo se natáčet, připravovaly všechny české televize scénáře nových seriálů. A na podzim si s předstihem zajistily jednotlivé tvůrčí profese s tím, že se od jara 2021 začne natáčet. A měly pravdu! Bohužel, producentka seriálu Policie Modrava tohle podcenila, i když jsem ji upozorňoval, že může dojít k problémům, když nebudou štáboví pracovníci. Tvrdila mi, že nemůže s nikým uzavírat smlouvy, když seriál Policie Modrava není oficiálně ve výrobě. Přitom věděla, že vedení TV Nova o ten seriál velmi stojí a nepřipadalo v úvahu, že by se netočil. Když byl v lednu 2021 dán oficiálně do výroby, tak už bylo pozdě. Většina kvalitních lidí, maskéři, vedoucí výpravy, lidé z produkce atd. už pracovali pro jiné produkce, takže na nás zbylo to, co zbylo… A podle toho pak vypadalo i samotné natáčení. Nevzpomínám na to rád.

Pojďme k něčemu veselejšímu. Co zajímavého jste během natáčení zažili?

Neznámá prostředí, lokace, kam bych se nikdy nedostal a kde jsme mohli natáčet. A setkání s herci, kteří tvořili jádro seriálu. Na ně moc rád vzpomínám.

Je nějaký okamžik, na který vzpomínáte s úsměvem?Těch úsměvů moc nebylo, spíš problémy. Třeba ve scénáři jednoho z dílů je napsáno, že před venkovským domkem stojí kamion. Kdybyste viděl, jaké tzv. kamiony mi nabízel vedoucí výpravy… Byly to různé náklaďáčky, které měly do normálního kamionu hodně daleko. Tak jsem je odmítal a odmítal, až na posedmé dovezl normální kamion… Nebo točíme v exteriéru, chci přelíčit herečku a maskér mi řekne, že kufřík s maskérskými potřebami s sebou na plac netahá. Takových situací byly desítky. Takže na některé lidi, kteří pracovali na poslední řadě seriálu, rád zapomenu.

Kde jste hledali inspiraci pro posledních osm dílů?

Většinou v naší fantazii. Mojí a spoluscenáristy Mirka Vaice, s kterým jsme Policii Modravu napsali. Ale některé motivy nás inspirovaly v detektivních povídkách českých autorů. Třeba nás zaujal jeden krátký odstavec, který jsme rozpracovali do delší linie. Ti autoři jsou pak v titulcích uvedeni mezi spoluautory námětu.

Má některý z dílů hodně netradiční zápletku?

Myslím, že všechny příběhy jsou zajímavé. Dám příklad: v jednom z dílů se v šumavské vesnici ztratí v jednu chvíli starší důchodce a šestnáctiletá dívka. Pohřešují se několik dní a nikdo si nedovede vysvětlit, co se mohlo stát. Oba byli bezproblémoví. Ale pak… Dál to ovšem nebudu prozrazovat.

Kde všude se natáčelo? Prozradíte, na která dosud málo známá místa Šumavy diváky tentokrát zavedete?

Natáčeli jsme na desítkách zajímavých míst: na hřbitově ve Velharticích a v Kašperských Horách, v údolí Losenice na Buzošné, v Pohorsku, na Paštěckém a Annínském mostě, v zlatonosné štole pod Kašperskými Horami, u Vchynicko-Tetovského plavebního kanálu nebo v malé chatě na Svatoboru. Ovšem pro mne byl největší zážitek natáčení na pasekách nad Svojšemi, které byly loni vykáceny kvůli kůrovci. Tím se odkryly dosud neznámé pohledy na Šumavu. Bylo to úžasné a doufám, že se ten pocit přenesl i do našeho seriálu.

Seriálu Policie Modrava jste věnoval 13 let života. Jak moc se vám zapsal do srdce? Je vám nejbližší ze všeho, co jste natočil?Jsem především filmový režisér. Celý svůj profesní život jsem natáčel hrané filmy do kin, z nichž polovina byly divácké hity. Policie Modrava je můj první seriál pro televizi. Jsem Plzeňák a na Šumavu jsem jezdil už jako malý kluk s rodiči, takže k ní mám úzký vztah. O to víc jsem rád, že se seriál povedl a má tak obrovskou sledovanost.

Pokud by TV Nova rozhodla, že pátá řada seriálu vznikne, byť vy tomu nejste nakloněn, nechal byste se přemluvil k tomu, abyste se ještě jednou ujal režisérské taktovky? Nebo je 40. díl vaším definitivně posledním a spolehl byste se, že váš režisérský nástupce půjde ve vašich šlépějích? Je případně někdo, komu byste v tomto ohledu důvěřoval?

Ne, ne. Přesvědčil jsem vedení TV Nova, že je třeba v nejlepším seriál ukončit a oni to respektovali. O tom, že by pokračovali beze mne, nepadlo jediné slovo. Moje rozhodnutí nepokračovat bylo pevné. Nechtěl jsem, aby úroveň seriálu šla dolů, protože je velmi obtížné vymýšlet stále nové a originální příběhy.

Otázka pro Petru Martincovou

Herečka Petra Martincová, známá z crazy komedií o majoru Maisnerovi, si zahrála ve čtvrté řadě Policie Modrava zdravotní sestřičku.



Nemrzelo vás, že ač jste manželka režiséra Jaroslava Soukupa, objevila jste se v populárním seriálu až ve čtvrté řadě?

I když jsem seriál iniciovala, tak tam pro mě nakonec nebyla typově žádná vhodná role. Ze začátku mě to samozřejmě mrzelo, ale nejsem typ, který by musel hrát za každou cenu. To, že hraju v poslední sérii Modravy, mají tak trochu na svědomí moji spolužáci z DAMU, kteří mě přesvědčili, ať se vrátím ke hraní. Tak jsem jednoho dne řekla manželovi, jestli by mi v Modravě něco nenapsal, když už je to poslední série. Moc se mu do toho nechtělo, protože už měli dějové linky napsané, ale nakonec pro mě přece jen jednu roli vymyslel.