Krumlovské kino tak v sobotu zaplnilo několik desítek diváků i navzdory tomu, že premiéra filmu se zde odehrála již před měsícem. Znovu uvedení snímku se zúčastnili i herci, například Zdeněk Pecha, Denisa Pfauserová či představitel hlavní role a rodák z Českého Krumlova, Petr Kotlár.

Václav Marhoul připomněl, jak malého herce objevil. „Všechny své scénáře píši v Českém Krumlově v čase od 9 do 21 hodin, pak se vydávám odpočívat k vínu do Cikánky, kde jsem objevil malého Míšu. A přes něho jsem se řadou náhod a okolností dostal k jeho bratrovi Péťovi, na kterého jsem úplně zapomněl, “ sdělil Václav Marhoul. „Jenže Péťa se ke mně před pár lety přihlásil, když jsem moderoval zápas v americkém fotbale právě tady v Českém Krumlově a když jsem viděl jeho povahu, měl jsem o hlavním herci jasno.“ Václav Marhoul před znovu uvedením filmu neprozradil k ději vůbec nic, trval na tom, že film musí bojovat sám za sebe. „Ptáče musí letět tak daleko, kam jen to v našich srdcích dokáže, ale i v naší mysli a také duši,“ řekl na závěr.

Narodil jste se v Praze. Jak se stane, že Pražák má slabost pro jihočeské město jako je Český Krumlov?

To je jednoduchá odpověď. Český Krumlov je nádherné město, které má genius loci. Zde se odehrávají zvláštní věci, já to vždycky cítil, a to je pro mě dobré.

Je ještě nějaké jihočeské místo, které máte takto rád?

Polovina mé rodiny pochází shodou okolností z jižních Čech (Planá nad Lužnicí, Soběslav, Veselí nad Lužnicí), ale to nejsou ta místa, která by mi přirostla k srdci. Mám velmi rád Tábor či Písek, ale přesto stále trvám na tom, že se nic nevyrovná Českému Krumlovu.

Po jaké době se dnes znovu ocitáte v Krumlově?

Byl jsem zde naposledy v březnu, takže jsem zde nebyl půl roku. Popravdě řečeno, když pracuji, jsem zde několikrát do roka. Teď už nemám důvod, ale až se zase naskytne, tak to bude opět jeden pokoj a jeden stůl.

Hlavní představitel filmu je Petr Kotlár. Původně to ale měl být jeho starší bratr Michal…?

Michal je introvert, mnoho věcí si nechává pro sebe a stydí se. To je přesně ten typ, který nemůže jít před kameru. Povahou musí být šáša, jako dvanáctiletý Péťa.

Jak se vyrovnáváte s kritikou na váš pro někoho kontroverzní film?

Já se s ní nevyrovnávám, protože ji nečtu.

Lada Sojková