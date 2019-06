Starostka obce Heřmaň Jana Matoušková nyní volá po ocenění jeho hrdinského činu.

Čtyřicetiletý četař Tomáš Neškodný, příslušník 53. pluku průzkumu a elektronického boje (EB), slouží v táborské posádce. V neděli měl zrovna volno, a tak poblíž jezu obracel traktorem seno. Kdyby zde v tu chvíli nebyl, téměř jistě by v Blanici vyhasl víc než jeden život.

„Už jsem byl v půlce pole a neslyšel jsem vůbec nic, ale přiběhl za mnou starší pán s tím, že se na jezu někdo topí. Vzal jsem z traktoru lano a běžel jsem k jezu. Doběhl jsem akorát ve chvíli, kdy do vody skákala matka dětí. Křičel jsem na ni, aby to nedělala, ale už bylo pozdě. I matka se začala ihned topit, u jezu je voda celkem prudká,“ uvedl četař v rozhovoru pro web 53. pluku průzkumu a EB.

Tomáš Neškodný skočil do dravé vody. Topící se čtveřice se ale nacházela na špatně přístupném místě. Díky lanu a pomoci dívky, která stála na břehu, se četaři podařilo dostat do bezpečí matku a posléze i její dvě děti. Otce rodiny ale následně odnesl proud.

„Běžel jsem po proudu a sledoval ho, ale proud byl moc rychlý. Naštěstí jsem cestou potkal člověka s autem, se kterým jsme tělo předjeli. Když jsme jej vytáhli na břeh, začali jsme mu ještě s dalším kolemjdoucím poskytovat první pomoc až do příjezdu policie a lékařů, ale bohužel již bylo pozdě,“ popisuje Tomáš Neškodný, který má dvě děti a není ženatý, dále na webu 53. pluku.

Starostka Heřmaně Jana Matoušková se po smutné události u jezu obrátila na Armádu České republiky s prosbou, aby četaře za jeho hrdinský čin ocenili. „Opravdu do slova a do písmene riskoval svůj vlastní život. Do stavu vody, který tam v den neštěstí byl, by šel málokdo z místních, kteří jez dobře znají,“ řekla.

Mluvčí generálního štábu Armády České republiky Magdalena Dvořáková potvrzuje, že prosbu starostky armáda obdržela. „Tuto žádost respektujeme. Pro Tomáše Neškodného bude navrženo ocenění. Jsme rádi, když je voják schopný dovednosti získané při výcviku v armádě využít i v civilu,“ uzavírá Magdalena Dvořáková.