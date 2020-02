Ve středu ráno se tématem koronaviru podle mluvčího krajského úřadu Radka Šímy bude zabývat zvláštní pracovní skupina, kde budou i zástupci samosprávy.

Jihočeští hygienici situaci ve světě i pohyb Jihočechů v oblastech ohrožených virem průběžně sledují. Aktuálně například nařídili preventivní dvoutýdenní domácí karanténu asi pro 20 lidí, kteří se do kraje vrátili ze severní Itálie.

To není nijak mimořádné opatření. Jitka Luňáčková vysvětlila, že obdobná karanténní opatření stanovují vždy, když někdo přicestuje z rizikových lokalit. „V průběhu ledna jsme postupovali stejně, když se vraceli jednotlivci z Číny. Teď je riziková i oblast severní Itálie,“ zmínila v úterý v podvečer.

Informace o pohybu osob získávají hygienici od jednotlivců, ale i ze škol nebo od zaměstnavatelů. „Jakmile takovou informaci získáme, mluvíme s těmi lidmi, vyhodnotíme situaci a určíme preventivní opatření,“ popsala Jitka Luňáčková. Karanténa je obvykle domácí a dvoutýdenní, v případě výskytu příznaků koronaviru jsou nemocní hospitalizováni na infekčním oddělení.

Debaty kolem možného výskytu koronaviru v Linci v úterý sledoval mladý otec dvou dětí Petr Oros z Českého Krumlova, který právě do Lince dojíždí za prací. „Dnes jsme tu zprávu o výskytu onemocnění koronavirem v Rakousku slyšeli,“ přitakal. „Já s tím zatím ale žádný problém nemám. A rakouský kolega vedle mě říká, že jedno mu to není, nicméně zatím to jde mimo nás. Lidé v Rakousku toto nebezpečí vnímají, avšak větší obavy je zatím nepřepadají.“