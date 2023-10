V Českých Budějovicích měl ve čtvrtek premiéru nejnovější operační robot Hugo. Jeho hlavním úkolem je být prodlouženou rukou operatérů při chirurgických výkonech, které se provádějí v břišní dutině. Dálkově ovládaná robotická ramena umožní operovat přesněji, rychleji a šetrněji, s menší ztrátou krve a lepšími výsledky. Nový robot Hugo je navíc mobilní a lékaři ho tak mohou podle potřeby přesouvat mezi sály.

Operační robot Hugo | Video: Jana Urbanová

Hugo je pomocníkem, partnerem chirurga a celého týmu na operačním sále. Práci odborníka zatím nahradit nezvládne, pomáhá mu ale pracovat efektivněji. „Operatér má nasazené 3D brýle, sedí pohodlně v křesle před konzolí, kde pomocí dvou joysticků a pedálů ovládá vše, co se děje v dutině břišní pacienta. Vlastní nástroje jsou zasunuté uvnitř. Robotická ramena přenášejí pohyby rukou chirurga do těchto nástrojů a tím probíhá vlastní operativní výkon,“ popsal fungování Huga zástupce jeho výrobce, firmy Medtronic, Milan Meier.

Přístroj navíc hlídá i oči chirurga, pokud přestane sledovat dění na monitoru, nástroje se automaticky zastaví. Robotická ramena s chirurgickými nástroji v těle pacienta umí zacílit naprosto přesně a dosáhnou i tam, kam by se chirurg dostal jen obtížně. Dochází tak k mnohem menšímu poškození okolních tkání a minimální jsou také jizvy po zákroku.

Počátky robotické chirurgie sahají do první poloviny 90. let. Technologii původně vyvinula americká armáda pro operace na dálku. Roboti totiž poskytovali možnost operovat vojáky například na letadlových lodích, kde zrovna nebyl k dispozici specialista. Kolem roku 2000 roboti postupně začali podnikat také do civilní medicíny. „Než se robot rozšířil do ostatních oborů, využíval se primárně v urologii. Nejčastějším takovým zákrokem bylo například odstranění prostaty pro nádor, nádorů na ledvině nebo vrozené vady na horních cestách močových i celá řada dalších diagnóz.

Hlavním úkolem robota je být prodlouženou rukou operatérů při chirurgických výkonech, které se provádějí v břišní dutině.Zdroj: Deník/Jana Urbanová

Gynekologové objevili kouzlo robotické chirurgie o něco později a využívají ji například pro odstranění dělohy, které je tak mnohem přesnější. U chirurgie mohou roboti asistovat při nádorech tlustého střeva nebo i excelentním odstranění žlučníku,“ shrnul možnosti robotické chirurgie urolog Milan Hora. Aby mohl lékař s robotem pracovat, musí projít speciálním tréninkovým program a získat certifikaci.

Přestože robotika jde neustála dopředu, hlavním prvkem operace stále zůstává chirurg, který si po celou dobu zachovává nad zákrokem naprostou kontrolu. „Česká republika je velmi unikátní v implementaci robotické chirurgie. Pokud se nemýlím, v současné době je po celé zemi instalovaných kolem 25 robotů. Jeden z nich funguje i v Budějovicích,“ doplnil Milan Meier. Díky robotickým pomocníkům lékařů se zároveň krátí doba rekonvalescence pacientů a rychleji se následně vrací do běžného života.