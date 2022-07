Ze zdravotních důvodů totiž nemohli kvůli nemocnému Kamilu Střihavkovi svůj plánovaný koncert odehrát BSP. Ota Balage a Michal Pavlíček přesto do hořického amfiteátru dorazili a společně s další legendou české hudební scény Vilémem Čokem a v doprovodu Balage Bandu odehráli speciální set. Program festivalu zároveň doplní oblíbená kapela České srdce.

Dalšími vystupujícími na festivalu byli jihočeští Seven s fenomenálním kytaristou Honzou Běhunkem, Doctor P. P., Černá a Krypton. Doctor P. P. i letitá kapela Krypton baví posluchače již dlouhé roky. O nemalý hudební zážitek se na Rock Festu Hořice 2022 dále postaraly Balage Band a Černá. Upravený harmonogram akce vypadal takto: 15.00 – Černá, 16.45 – České srdce, 18.30 – Doctor P. P., 20.15 – Seven, 22.00 – Ota Balage & Michal Pavlíček & Vilém Čok (plus Balage Band), 0.30 – Krypton.

