Pokud chcete své děti přihlásit na výuku do základní umělecké školy, v tomto týdnu nastal čas konat.

Jolanka Pejchalová se svou učitelkou Zdeňkou Čížkovou. | Foto: archiv ZUŠ Český Krumlov

Do pátku pokračují přijímací talentové zkoušky do Základní umělecké školy v Českém Krumlově, v Kostelní ulici 162, do hudebního, výtvarného, tanečního a literárně dramatického oboru.