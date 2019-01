Lipno nad Vltavou /VIDEO/ - Velký rodinný lyžařský závod si na sobotu připravili ve Skiareálu Lipno. McDonald’s Winter Cup nabídne celodenní program, během kterého poměří děti i dospělí své časy ve slalomové trati.

Lyže na závod už si brousí i Jakub Kohák. Právě času jeho jízdy se budou snažit účastníci v jedné ze čtyř kategorií přiblížit.



Pro účastníky závodu jsou otevřeny čtyři kategorie. V lipenské slalomové trati si zazávodí jednotlivci od 15 let nebo rodiče s dětmi, jejichž časy se sečtou. Věcnými cenami pak budou odměněny nejrychlejší časy dne. „Otevřeny jsou ještě dvě speciální kategorie. Chyť si lišáka Foxe a Chyť si Jakuba Koháka. Oba zajedou svou jízdu a závodníci se budou snažit co nejvíce přiblížit jejich času,“ přibližuje princip závodu mluvčí Skiareálu Lipno Vojen Smíšek.



Závod začne v 10:30 a zájemci se budou moci registrovat průběžně na místě až do 15:30. Vyhlášení proběhne v 16:30 u Chaty Lanovka. „Závodníci budou mít velkou motivaci, protože se soutěží například o pobyt na Lipně na dvě noci pro čtyři osoby, nebo neomezenou konzumaci ve vybraných restauracích McDonald’s,“ dodává Smíšek.

Na Jakuba Koháka čeká na Lipně kromě lyžování ještě jedno překvapení. V sobotu se setká také s veslařem Václavem Chalupou, který již několik sezon působí ve Skiareálu Lipno jako rolbař. „Pro Jakuba jsem si přichystal místo u mě v rolbě, a protože je vášnivým fotbalistou, tak také fotbalový míč. Společně si prověříme, jestli Jakub umí kopat branky i v netradičním prostředí,“ naznačuje Chalupa.



Lyžařské podmínky ve Skiareálu Lipno jsou teď nejlepší za několik let. Od Nového roku napadlo více než půl metru přírodního sněhu, a tak je celé Lipno jako v pohádce. Otevřeno je 10 km sjezdovek, na kterých leží až metr sněhu a v provozu jsou všechny tři lanové dráhy. „I přes intenzivní přívaly sněhu zůstalo Lipno dobře dostupné a lyžaři se tak nemusí ničeho obávat. Silnice jsou sjízdné a velkokapacitní parkoviště u lanovky je připraveno,“ komentuje současný stav Smíšek. Jako alternativu mohou návštěvníci využít také vlakové nebo autobusové spoje. S jízdenkou pak získají 30% slevu na celodenní skipas.