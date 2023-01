Na všechny návštěvníky čeká do 15 hodin i účastnický list o absolvování procházky a novoroční lipenský punč, uvařený speciálně přímo pro tuto událost.

Stezka navíc letos plní novoroční přání. Před vstupem na Stezku čeká Strom splněných přání. Stačí vyrobit přáníčko, zavěsit jej a doufat, že právě to vaše bude mezi třemi vylosovanými, které bude splněno.

A ten kdo se na Stezce korunami stromů 1. ledna vyfotí a označí profil Skiareálu Lipna na Instagramu, může vyhrát celodenní skipas zdarma. „Losovat budeme hned tři výherce,“ dodává mluvčí areálu Olga Kneiflová a zároveň přidává přání všeho nejlepšího v roce 2023.

Pohlédnout do nového roku s nadhledem a z výšky 941 m. n. m. vidět nejen nádhernou lipenskou přírodu, ale i Novohradské hory a Alpy, můžete při tradičním novoročním výstupu na Stezku korunami stromů na Nový rok, a to od 10 do 15 hodin.