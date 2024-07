Na tři stovky svých poboček loni k 1. červenci zrušila Česká pošta, mezi nimi také dvě v Českém Krumlově. Obě byly na zdejších největších sídlištích, na Plešivci a na Míru. Co na to po roce říkají občané, jsme se ptali jak na facebooku Českokrumlovského deníku, tak v terénu. Reakcí přišlo mnoho a jak se dalo čekat, zrušení pošt se dotklo hlavně starší generace.

„Co bych na to mohla říct, všichni jsou n…,“ vyjádřila se stručně, ale výstižně Krumlovačka Antonie Pechová, která už je v důchodu. „Hlavně staří lidi, kteří mají důchody na složenku, těch je tu ještě hodně. Ani nemají účet, takže na poštu do města se vláčet musí. A kolikrát se tam ani nedostanou a musí je tam vozit děti nebo vnoučata. Alespoň jezdí kolečko, tak se tam dostanou autobusem, a za tu hodinku, co jede zpátky, se to zvládnout dá. Já naštěstí důchod neřeším, mám to na účtě. Ale co naděláme, vůbec nic…“

Na poštu ale přesto tu a tam musí. „Štve mě, že kolikrát ani pošťák nezazvoní. Na vlastní kůži jsem to zažila. Byla jsem doma, pak jdu ven a ve schránce mám papírek, že mám na poště balíček, ani na mě nezazvonili,“ posteskla si.

Uzavření poboček ale vadí i mnoha lidem mladší generace. „Co vám budu povídat, je to na nic. Já sama pracuji v centru, takže doma nejsem, a když vám přivezou třeba doporučený dopis, tak přijedu domů a ve schránce mám papírek, že musím na poštu, která tu už není. Dřív jsem zaběhla k nám a bylo to,“ shrnula Ivana Březková ze sídliště Plešivec, kde žije několik tisíc lidí, s tím, že když už na poštu musí, tak to má alespoň z práce kousek. Na rozdíl od lidí, kteří do centra normálně nejezdí.

Také Petře Bauerové z Míru, druhého velkého sídliště v Českém Krumlově, chybí tamní zavřená pobočka. „Jezdit na Latrán, kde se nedá před poštou ani zaparkovat, je naprosto stupidní,“ píše v komentáři na facebookovém profilu Českokrumlovského deníku, kde se pod otázkou na to, jak čtenáři po roce uzavření poštovních poboček hodnotní, rozeběhla dlouhá diskuse.

„Od doby, co jsou pošty zavřené, tak dopisy přijdou o týden později anebo vůbec. Jsme z Plešivce a opravdu katastrofa,“ přidala se Petra Fialová.

Vlasta Edelmannová píše, že i jí neskutečně chybí pošta na Míru. „Jsem fakt naštvaná, protože plno důchodců se na Latrán ani nedostane, protože jsou imobilní. Tchýni takhle propadlo několik peněžních poukázek. Opravdu nejhorší věc, co Česká pošta mohla udělat.“

close info Zdroj: Deník/ Zuzana Gabajová zoom_in Hlavní českokrumlovská pošta na Latránu.

Našly se ale i hlasy, které uzavření poboček jako problém nevnímají. „Využívám Zásilkovnu, PPL, Balíkovnu a DHL,“ vyjmenovala Jana Pavlínová. „Ale když už musím na poštu, většinou je tam prázdno.“

Podobně to má další Krumlovačka Michaela Valenová. „Pošty mi nechybí, zlaté samoobslužné boxy na balíky.“

Vedení města se před rokem s poštou snažilo najít jiné řešení a přišlo s několika návrhy, aby konec poštovních služeb na Míru a Plešivci odvrátilo. „Podařilo se nám se zástupci pošty sjednat schůzku dříve než za tři týdny, kdy se původně měla uskutečnit. Z jejího výsledku jsme ale bohužel zklamaní a rozčarovaní. Nabídli jsme několik možností, jak pošty pro občany udržet, zástupci pošty ale na žádnou z nich nepřistoupili,“ řekl před rokem a něco starosta Alexandr Nogrády.

Teď po roce dodává, že na současném stavu se ze strany České pošty nic nemění, nicméně že je rád, že hlavní pošta funguje dobře. „Nezaznamenal jsem ani žádné velké stížnosti ze strany občanů, byť je mi jasné, že zejména senioři se s touto změnou vyrovnávají asi hůře, ale pošta na Latránu provoz zvládá bez problémů.“

Na pobočce bez čekání přes objednávku on-line

Česká pošta zrušila loni k 1. červenci v České republice tři sta poboček. Důvodem bylo snížení ztrát i efektivita služeb. Jak teď po roce uvádí mluvčí společnosti Matyáš Vitík, nezaznamenala firma v souvislosti s loňskou redukcí poboček žádný zásadní problém. „Pokud porovnáme počet klientů, kteří navštívili všechny pošty v celé republice v letošním květnu s loňským květnem, došlo k jejich poklesu o více než třicet tisíc," vyčíslil.

Pro snazší vyřízení potřebných záležitostí také doporučil všem klientům, aby využili možnosti se na pobočky s vyvolávacím systémem předem objednat na konkrétní čas. Na webu postaonline.cz/rezervace nebo také v mobilní aplikaci Pošta Online si jednoduše lze vybrat termín a službu, které se plánovaná návštěva týká. Rezervace je obratem potvrzena sms zprávou a e-mailem, kde klient najde rezervační kód. „Ten pak při příchodu na poštu jen zadá do vyvolávacího systému a obratem jde na řadu. Objednávat se je nutné minimálně den předem,“ přiblížil nabízenou službu Matyáš Vitík s tím, že další informace jsou k dispozici na ceskaposta.cz/rezervace.