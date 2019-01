Český Krumlov/VIDEO/ – Ludmila Dunková, Gejza Sivák, Ludevít Kotlár, Věra Bledá, Miluška Gáborová či František Čarný, to jsou některá ze jmen deseti Romů z Českého Krumlova a Větřní, kteří našli odvahu a podělili se o své životní příběhy v rámci projektu Komunitního centra Rovnost, o. p. s., Český Krumlov (KoCeRo).

Jak již Deník informoval, KoCeRo chce tímto způsobem připomenout, jak Romové do Českého Krumlova a Větřní přišli, jak se poté musel jejich život změnit, aby se přizpůsobili prostředí a především společnosti, se kterou se sžili. „Pracovali a pracují tu, dosáhli určitého postavení, nicméně dnešní mladá romská generace už žije jinak a negativní pohled ostatních lidí na ně pak dopadá i na tyto starousedlíky,“ uvedla ředitelka KoCeRo Dagmar Turnhöferová při vernisáži výstavy Amaro dživipen, která je nyní k vidění v krumlovských klášterech.

„Jsme rádi, že si děvčata z KoCeRo pro výstavu vybrala právě kláštery,“ řekl programový vedoucí klášterů Ivo Janoušek. „Vždyť Romové v klášterech dost dlouho žili, takže je to tady pro ně trochu jako domov. Romové v Českém Krumlově mají dlouhou tradici, vznikla tady řada smíšených manželství, ze kterých pocházejí i moji kamarádi.“

Ředitelka Kocero Dagmar Turnhöferová vysvětluje: „V projektu Amaro dživipen chceme oživit vzpomínky Romů nad padesát let na jejich život nebo život jejich předků a čím byli pro společnost prospěšní. Chceme tak poukázat na romské tradice, kulturu a hodnotový systém, který byl pro ně přirozený. To by mělo být také inspirací pro dnešní generaci mladých Romů.“

Pracovnice Kocero pořídily s Romy videonahrávky, které jsou k vidění v komunitním centru a v roce 2019 budou ke zhlédnutí na You Tube.

Další Romové, kteří se do projektu zapojili, jsou Nataša Čarná, Věra Ferencová, Štefan Milo a Věra Kotlárová.

Například padesátiletá Nataša Čarná z Českého Krumlova vzpomíná: „Do Českého Krumlova přišli už babička s dědou ze Slovenska ze Staré Lubovni. Moje matka se narodila již tady. Bydleli s babičkou ve starém mlejně, oni na jedné straně, babička na druhé. Maminka pracovala v Liře asi 28 let.“

Děti chodily do školy na Špičák. Nataša často hlídala dcery její tety, která byla hodně nemocná, nějaký čas u nich i bydlela a starala se o ně, protože teta pobývala v nemocnici na Hrudkově. Po ukončení základní školy Nataša brigádně pracovala v prádelně v Českém Krumlově. Pak nastoupila do Liry, kde pracovala sedm let. Nataša Čarná má čtyři děti a je na ně pyšná. Nejstarší Josef se vyučil kuchařem a vaří v hotelu. Pája se vyučil truhlářem, ale nevěnuje se tomu, dělá zednické práce. Lukáš je vyučený automechanik, momentálně pracuje ve Větřní v továrně. A Zuzana pracuje v hotelu jako pokojská a snídaňová pokojská, někdy zaskočí také na recepci.