„Výtěžek poskytneme na zdravotnický materiál pro Ukrajinu,“ sdělil vedoucí mládeže Robert Kotlár.

Spolek funguje již sedmnáct let. Za tu dobu se v něm vystřídalo několik generací dětí a několik charitativních vystoupení, například pro okresní nemocnici v době covidu, už má za sebou. Dokonce i účinkování v televizní soutěži Československo má talent. „Marta Jandová v porotě tehdy pochválila našeho Honzíka s tím, že to je možná budoucí Michael Jackson,“ sdělil hrdě Robert Kotlár. V současnosti, sám otec dvou dětí a dědeček dvou vnoučat, už vede čtvrtou či pátou generaci dětí. „Vést děti se během té doby pokoušelo vést několik lidí, ale nikdo z nich nevydržel. Stojí to hodně sil, práce a času, věnovat se ve volném čase dětem. Naštěstí mám výbornou ženu a rodinu, které mě podporují,“ považuje si Robert Kotlár. Je to nejenom o tom, připravovat děti a mládež na samotné vystoupení. „To, co se naučí, chtějí také někomu předvést,“ připomíná vedoucí. „Takže musím vymýšlet a shánět, kde vystoupíme, shánět prostředky, kostýmy, hudební nástroje, zajistit dopravu dětí na akce a podobně. Přitom ale platí zásada – na prvním místě je prospěch ve škole, práce a pomoc v domácnosti a teprve potom zábava,“ zdůraznil.

Nejmladšímu dítěti ve spolku je momentálně osm, nejstaršímu jedenadvacet let. Do sboru dochází zhruba deset až patnáct dětí. Kostýmy na vystoupení šije žena Roberta Kotlára. „Zpočátku, když jsme neměli šicí stroj, je šila ručně. Je to pořádná práce, vždyť na jednu kompletní sukni padne pětadvacet metrů látky,“ řekl.

Spolek vede děti ke smysluplnému využití volného času, k získání nových dovedností i při výtvarných činnostech a poznávání, neboť jezdí také na výlety. A letos mají v plánu zorganizovat pro děti i letní tábor.

Rádi by veřejnosti svoji činnost a vystoupení předváděli, ale není lehké to prosadit. „Těžko se s naším vystoupením, jako romské uskupení, dostáváme tam, kam bychom chtěli,“ povzdychl si Robert Kotlár. „Stojí nás to strašně přemlouvání, sami od sebe nás pořadatelé na akce nezvou. Pořád za to bojuju, ale už to dělám 17 let a pořád se to nemění k lepšímu. Přesto bojuju dál, aby děcka neztratila motivaci.“

Děti jsou rády, že se jim někdo věnuje. Březnový koncert chtějí zpestřit i divadelními scénkami. Intenzivně zkoušejí ve své klubovně.