Novinářům to v úterý řekli zástupci Muzea romské kultury, které se o areál stará. Památník by muzeum chtělo otevřít v roce 2024. Další peníze bude stát expozice, náklady na tu vnitřní budou do deseti milionů korun. Finance na venkovní expozici přislíbila muzeu německá vláda.

"Památník musí také vzdělávat a informovat o tom, co je součástí českých dějin 20. století. O tom, co a jak se zde Romům a Sintům přihodilo, jaké to mělo kořeny a souvislosti, co se dělo dál. A také je třeba podnítit diskusi k tematice lidských práv i zlepšení vzájemného soužití. Věřím, že sny Romů, které byly dlouho jen v jejich hlavách, se naplní," řekla ke stavbě památníku a jeho symbolice ředitelka Muzea romské kultury Jana Horváthová.

Na stavbu návštěvnického centra a rekultivaci provizorního pohřebiště dostalo muzeum tři nabídky, nabídková cena byla 73,5 milionu Kč bez daně. Na stavbu památníku, jež potrvá 345 dní, přispějí i norské fondy sumou 26,5 milionu korun. Návštěvnické centrum by mohlo otevřít v roce 2024. Firma Protom měla v roce 2021 čistý obrat 230,1 milionu Kč a zisk po zdanění 165.000 Kč, vyplývá z výroční zprávy.

VIDEO: Demolice vepřína v Letech se blíží ke konci. Připomínají ho hromady suti

Vepřín se začal bourat loni v červenci, demolice skončila v prosinci. Zbytky jedné haly vepřína budou součástí expozice. Venkovní expozice má poukázat na historii místa po válce, jejíž součástí byl právě vepřín. Bourání stálo 10,2 milionu Kč. Vyplývá to z informací v registru smluv. Náklady na vnitřní expozici budou do deseti milionů Kč, na venkovní budou výrazně nižší, řekla ČTK Horváthová. Peníze na venkovní expozici přislíbila muzeu německá vláda, dodala.

"Já považuji dnešní den za velmi důležitý v historii připomínání obětí romského holokaustu. Byla to událost desetiletí zapomínaná. Dnes byla slavnostně zahájená výstavba památníku Romů a Sintů. Vznikne tak místo, které bude natrvalo připomínat to, co se stane, když polevíme v úsilí o obranu hodnot svobody a demokracie," řekl ČTK a Českému rozhlasu ministr kultury Martin Baxa (ODS).

Podívejte se, jak bude vypadat památník holokaustu Lety. Ukazují ho v MZK

V místě byl za druhé světové války pracovní tábor pro Romy. V 70. letech minulého století tam vznikl vepřín. Stát ho v roce 2018 odkoupil za 450 milionů od firmy Agpi, která tam měla ve 13 halách 13.000 prasat. Táborem v Letech podle historiků od srpna 1942 do května 1943 prošlo 1308 Romů, mužů, žen i dětí, 327 z nich v něm zemřelo a přes 500 skončilo v koncentračním táboře v Osvětimi. Archeologové před několika lety zjistili, že největší část romského tábora v Letech se nacházela právě v areálu bývalého vepřína. Areál zabírá přes 100.000 metrů čtverečních. Poblíž letského nouzového hřbitova, který je asi 300 metrů od místa tábora, vznikl v roce 1995 památník a místo se v roce 1998 stalo kulturní památkou.