Jeho autor, místní soukromý zemědělec Pavel Rouha, do jeho stavby opět vložil své srdce. Spolu se svými syny Pavlem, Pepou a Václavem navozili do sklepení Kantůrkova domu metráky přírodního materiálu, aby pro dřevěné figurky vytvořili složitou přírodní scenérii. „Je za tím čím dál více práce a úsilí,“ řekl Pavel Rouha při sobotním slavnostním otevření. „Bez vydatné pomoci svých synů by jeho příprava vůbec nebyla možná. Metr betlému nám trvá den. Na přípravu celého betlém potřebujeme kolem tří čtyř neděl. Letos jsme to zvládli za tři týdny.“