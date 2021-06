Přitom jen u tří okresů je týdenní incidence nad 25 nových případů na 100 000 obyvatel za 7 dní – na Krumlovsku (82), Budějovicku (54) a Prachaticku (47). I přesto musí roušky nechat nasazené děti v celém kraji, počítá se totiž incidence za celé jižní Čechy, a ta činí 34. „Je to zákon malých čísel, ve srovnání s jinými regiony to vypadá, že je u nás výskyt vysoký, ale situace je opravdu klidná, stejná jako na konci loňských prázdnin. Na Krumlovsku ani Budějovicku nejsou navíc žádné klastry,“ uklidňuje šéfka jihočeských hygieniků Kvetoslava Kotrbová. To však nic nemění na tom, že se všichni musí dál potit pod rouškami.

Jihočeskému kraji kazí rozvolnění hlavně Krumlovsko.Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

„Proti tomu se nedá nic dělat, když si nejhůř v republice stojí Český Krumlov,“ konstatoval ředitel ZŠ Školní v Kaplici Pavel Petr. „Doufáme, že v příštím týdnu už to klesne i na jihu Čech. Pro děti i učitele je nošení roušek nepříjemné, hůř se v nich dýchá i mluví, ale musíme věřit, že to v boji proti covidu pomáhá. A vzhledem k tomu, že letos se prakticky nevyskytovaly respirační choroby, efekt to zřejmě má.“

„Jsme z toho nadšení,“ reagoval ironicky na nošení roušek v jihočeských školách Petr Ondřich, zástupce ředitele českokrumlovské Základní školy Plešivec. „Co na to říci. Začalo být horko a nošení roušek je pro děti utrpení. Mnohé třídy jsou situované na jih a tam je na na padnutí i bez roušek. Ale žádnou výjimku nikomu povolit nemůžeme. Snažíme se proto s žáky chodit ven, jak jen je to možné, hodně využívat i venkovní výuku, kde roušky děti mít nemusí,“ líčí současnou praxi.

Za nelogické a špatné považuje ponechání roušek v jihočeských školách Karel Štix, ředitel budějovické zdravotnické školy. „Hospody fungují prakticky bez roušek a ve školách musejí zůstat ústa a nos zakryté. Přitom žáci se testují na koronavirus, učitelé jsou očkovaní, plníme i další opatření,“ zdůrazňuje Karel Štix a připojuje, že ve škole neměli od návratu dětí do škol ani jeden pozitivní případ. Je ale rád, že alespoň u maturit se situace uvolnila. „U maturit, pokud máme rozestupy, je možné roušky sundat. My se tam v nich dusili celý den,“ říká Karel Štix.

I na Základní škole Edvarda Beneše v Písku vnímají povinné respirátory jako nutné zlo. „Omezuje nás to velmi, je tam řada paradoxů, to opatření mi přijde na hlavu. Na tělocvik děti vychází s rouškami ze šaten a v tělocvičně už cvičí pohromadě bez nich,“ postěžoval si na nelogičnost ředitel školy Filip Rádr. Škola se snaží s nástupem tep᠆lého počasí ulevit dětem i kantorům nejrůznějšími způsoby. „Učíme děti venku na zahradě, aby roušky mít nemusely a odpočinuly si od nich. Je to zátěž i pro učitele, kteří musí odmluvit 45 minut několikrát po sobě,“ dodal Filip Rádr. Za celou dobu testování na této písecké základní škole se mezi téměř osmi stovkami školáků objevily jen dva pozitivní případy covidu-19. „U jednoho dítěte PCR test onemocnění potvrdil, tak šlo do karantény. U druhého naopak vyvrátil,“ uzavírá.

Smířlivě se k situaci staví ředitel 3. základní školy Jindřichův Hradec Ladislav Chocholouš. „ Jsou odborníci, kteří situaci vyhodnotili, a my musíme respektovat to, co je dané. Tady opravdu musíme mít na paměti, že nejcennější je vždy zdraví. Budeme věřit, že se situace ještě vylepší a že aspoň příští rok bude, jaký má být.“