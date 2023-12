Rozbil v Hůrce světla u kolejí, škoda jde do statisíců. Výtržníka hledá policie

V obci Hůrka na Českokrumlovsku poškodil neznámý výtržník světelné výstražníky na dráze. Možná si ani neuvědomil, co všechno by se mohlo stát. Světla ale naštěstí fungovala dál. To ovšem nic nemění na tom, že se policisté po neznámém pachateli shánějí.

Výtržník způsobil škodu za 200 tisíc korun. | Foto: Policie ČR