Víte, že…

Koncem 70. let minulého století začaly přerůstat pětadvacet metrů vysokou rozhlednu u Javorníka smrky a rozhledna se stala nefunkční. Pokusy nástavbu bylo mnoho. Teprve poté, co o komerční využití věže projevil zájem jeden z mobilních operátorů, se ledy pohnuly a Nadačnímu fondu Karla Klostermanna se podařilo sehnat dostatek finančních prostředků na rekonstrukci a nástavbu rozhledny. Práce na rekonstrukci byly zahájeny v září roku 2002 a rozhledna byla znovuotevřena 5. července 2003. Rozhledna na Javorníku je pojmenovaná po šumavském spisovateli Karlu Klostermannovi a po rekonstrukci měří 39,6 m. Na její vrchol vede 197 schodů. Kruhový rozhled umožňuje spatřit celé pásmo šumavských vrcholků jako Pancíř, Poledník, Svatobor, Libín, Boubín, Knížecí Stolec, za jasného počasí lze na jihozápadě dohlédnout i Alpy. Pohledem do vnitrozemí je vidět Písek, Rabí, Temelín i Brdy.

Vstupné na rozhlednu je pro dospělé 30, pro děti 6 až 15 let a důchodce 10 korun.

Otevírací doba rozhledny na Javorníku (za nepříznivého počasí je zavřeno):

Květen, červen a září: pondělí až pátek 10 až 12 a 13 až 16 hodin; víkendy, svátky 9.30 až 18 hodin.

Červenec, srpen: denně 9 až 18 hodin (každý den)

Říjen: pondělí až pátek 10 až 12 hodin a 13 až 15.30 hodin, víkendy a svátky 9.30 až 16 hodin.

Listopad až březen: víkendy a svátky 10 až 12 a 13 až 16 hodin.

Duben: 1. až 3. víkendy 10 až 16 hodin; 14. až 30. pondělí až pátek 10 až 12 a 13 až 16 hodin; víkendy 9.30 až 16 hodin.

Zdroj: Bedřich Kubálek