V historickém centru bydli u Martina Párala, syna krumlovského sochaře Miroslava Párala, a Martin pro něj nachystal překvapení. Do krumlovského "chodníku slávy", který zdobí jména mnoha umělců, kteří pracovali v sochařově ateliéru, mu vsadil zlatou hvězdu. Pozval ho na společné fotografování před premiérou Papeže Františka, ve skutečnosti šlo ale o předání hvězdy.

"Vůbec jsem netušil, že se něco takového chystá," říká David Rosier. "Tu hvězdu jsem předtím u Martina zahlédl, ale že je pro mě, to mě ani ve snu nenapadlo. Když jsem viděl, jak ji Martin na ulici před galerií vytáhl z kapsy, netušil jsem, co bude dál. Bylo to úžasné překvapení a dojalo mě to."

Prý to v Českému Krumlově máte rád, ani se tomu nedivím. Tady vás taky moc rádi!

"Jsem tu už popáté a opravdu to tu miluju. Žádné jiné takové město na světě neznám. Ve Francii máme spoustu starých středověkých měst, ale tady ho řeka obeplouvá ze všech stran a panuje tu skvělá, uvolněná atmosféra, která mě ve naprosto naplňuje. Když jsem tu, jsem jen ve starém městě, nemám potřebu jezdit někam jinam. Trávím čas s přáteli, není to o návštěvě památek, ale o času stráveném s nimi. Zdejší lidi zbožňuji, jsou skvělí."

Jak jste se tu ocitl poprvé?

Vzal mě sem ještě s jedním producentem, Joem z Anglie, můj kamarád Martin Vrba, další kamarád Martina Párala. Nejprve jsme byli v Karlových Varech na festivalu, pak jsme jeli sem. Okouzlilo mě to tu. Tenkrát měl ještě Párek, jak se Martinu Páralovi říká, otevřený bar, a tam jsem potkal spoustu bláznivých lidí a skvěle jsem se tu bavil. V České republice je cítit určitý duch svobody, který mám moc rád, připadám si tu jako doma.

A pracujete tu taky?

Právě píšu nový film a říkal jsem si, že až sem přijedu příště, něco bychom tu mohli dát dohromady. Bavili jsme se o nějakém festivalu nebo o něčem podobném. Jinak tu pracuji jen trošičku, ale zato vypijeme spoustu piva! Nicméně Martin Páral sehrál zásadní roli při natáčení dokumentu o papeži Františkovi. Poprosil jsem ho o videootázku pro papeže. Trvalo mu rok, než video poslal. A v něm řekl, že o tom hodně přemýšlel a že žádnou otázku nemá, že všechny odpovědi už jsou řečeny. A díky němu ve filmu žádné otázky nejsou, a je to tak lepší.