1.10. Marie Lavičková, 96 let, Vyšší Brod; Růžena Neubergová, nedožitých 80 let, Kájov. František Troup, 79 let, Slavče, trvalým bydlištěm Č. Budějovice.

7.10. Josef Merunka, 75 let, Hořice na Šumavě; David Homr, 23 let, Větřní;

8.10. Marie Dušková, 88 let, Český Krumlov; Drahoslava Sekyrová, 76 let, Český Krumlov;

9.10. Eva Skorunková, 69 let, České Budějovice; Vlasta Pejšová, 69 let, Zdíky;

12.10. Antonie Koryťáková, 77 let, Velešín; Olga Tošnerová, 94 let, Kaplice.

13.10. Mgr. Ilona Ptáčková, 57 let, Kaplice; Jiří Fafl, 63 let, Dolní Dvořiště; Eva Lískovcová, 77 let, Loučovice;

14.10. Otilie Lavičková, 85 let, Český Krumlov;

16.10. František Špát, 74 let, Větřní; Jan Záruba, 64 let, Větřní. Zdeněk Lipl, 77 let, Kaplice.

15.10. Pavel Matoušek, nedožitých 75 let, České Budějovice Hůry.

21.10. Olga Mrázová, 78 let, Záluží; Jiřina Šmalinská, 65 let, Loučovice;

22.10. Ladislav Fáč, 76 let, Český Krumlov; František Marek, 75 let, Kaplice; Miroslav Baxa, 87 let, Dolní Dvořiště.

23.10. Jan Čarný, 62 let, Český Krumlov; Libuše Wippernová, 91 let, Vyšší Brod; Miloslav Šejnoha, 84 let, Holubov.

26.10. Marie Homerová, 72 let, Větřní; Ing. Vladimír Bodský, 67 let, Český Krumlov; Marie Štumpauerová, nedožitých 83 let, Černá v Pošumaví; Marie Varcabová, 76 let, Český Krumlov;

27.10. Ladislav Kurucz, 71 let, Chabičovice; Vladimír Filistein, 75 let, Třísov;

28.10. Václav Sládek, 50 let, Holubovská Bašta;

29.10. Jiří Valkony, 74 let, Zlatá Koruna; Jan Buranský, 48 let, Chvalšiny; 29.10. Marie Plánská, 85 let, Mříč.

30.10. Robert Bubeník, 48 let, Kyselov; Karel Jindra, 80 let, Český Krumlov. Walter Thurn, 79 let, Kaplice.