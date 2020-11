Český Krumlov:

24.11. František Majer, 75 let, Větřní; Vladimír Švarc, 78 let, Frymburk;

25.11. Marie Borská, nedožitých 92 let, Nová Ves; Jiří Sviták, 74 let, Holubov; Marie Hegedüsová, nedožitých 91 let, Český

Krumlov:

26.11. Hana Šenkýřová, 80 let, Český Krumlov;

27.11. Miloslav Radimský, 80 let, Kájov; František Myslivec, nedožitých 82 let, Hrudkov.

Křemže:

26.11. Jan Ševčík, 64 let, Brloh; Jiří Fojtl, nedožitých 70 let, České Budějovice;

27.11. Ing. Josef Mejzlík, 74 let, Křemže;

30.11. Vladimír Koklar, 67 let, Vrábče;.

Kaplice:

23.11. Anežka Kodrasová, 93 let, Besednice;

28.11. Ing. Jiří Křišťan, 77 let, Kaplice.