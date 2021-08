V uplynulých dnech své blízké, přátele a známé opustili tito obyvatelé regionu:

Český Krumlov

9.8. Antonie Barešová, 77 let, Český Krumlov

11.8. Vlastimil Truhlář, 56 let, Horní Planá

11. 8. Ludovít Buryan, 62 let, Vyšší Brod

13. 8. Petr Fanta, 74 let, Frymburk

13.8. Bedřich Litvan, 85 let, Zlatá Koruna

Kaplice

13.8. Zdeněk Melichar, 56 let, Svatý Ján nad Malší

16.8. František Josefík, 57 let, Tichá