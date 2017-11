Rožmberk pro auta stále uzavřen. Práce ale míří do finiše

Rožmberk nad Vltavou - Pod asfaltovým povrchem právě rekonstruované části vozovky v Rožmberku čekala mnohá překvapení.

Uzavřený úsek průtahu Rožmberkem. Tělo silnice se defacto muselo vytvořit nové.Foto: Deník/ Zuzana Kyselová

Byla to však překvapení nepříjemná, týkající se většinou odvodu vody.



Město Rožmberk je stále neprůjezdné. Část průtahu městem prochází důkladnou rekonstrukcí a jak se ukázalo, pod asfaltovým povrchem se skrývala řada defektů a restů z minulosti. „Přesto práce pokračují zdárně podle harmonogramu,“ informovala starostka Rožmberka Lenka Schwarzová. „Takže v prvním prosincovém týdnu by tento úsek měl být hotový.“



Na průtahu městem běžně vládne velký provoz, vozovka dostává dost zabrat, a to bylo jasně patrné i na jejím odkrytém podloží. „Silnice je značně zatížená například kamiony se dřevem, autobusy s přívěsy na lodě a podobně,“ doplnila starostka.



Bylo více než nutné dát v tomto úseku do pořádku vodovod a kanalizační systém. „Takže je nově udělaná dešťová kanalizace, která odvádí vodu přímo do řeky, a ne do odpadní kanalizace a čistírny odpadních vod,“ pokračoval Antonín Mrázek. „Tam, kde to bylo třeba, se překládalo elektrické vedení, protože někde vedlo těsně pod povrchem. A řešila se spousta dalších drobností, které se vynořily po odkrytí asfaltového povrchu. Problémy se zkrátka řeší za pochodu.“



„Opravilo se toho moc,“ přitakala Lenka Schwarzová. „Kanalizace v opraveném úseku byla nějakou dobu obnažená, protože se musela nechat usadit. Ale z jedné strany už se na chodník pokládají kamenné dlaždice z řezané žuly.



Kamenné obrubníky a propustě jsou už hotové a blíží se okamžik, kdy pracovníci začnou na vozovku pokládat asfalt.“

Rekonstrukci průtahu městem, kde činí předpokládané náklady kolem 30 milionů korun, financuje kraj. Brzy zjara vypukne další etapa, která zahrnuje nejenom rekonstrukci vozovky, ale celé plochy náměstí. Tady práce bude financovat město Rožmberk, jež počítá s náklady ve výši 9,5 milionu korun včetně DPH.