Než se to stalo, nikdo si ani neuměl představit, že je něco takového v 21. století vůbec možné. Aby tři týdny nikomu do schránky nepřišel žádný dopis, faktura, upomínka, zkrátka nic. Roznáška České pošty v červenci v Křemži zcela zkolabovala. „Od té doby nastal mírný posun, ale do normálu, který tu fungoval do června, to má daleko,“ posteskl si pro Deník starosta Josef Troup. „A je vidět, že ještě po čtyřech měsících je to stále ještě provizorium.“

Pobočka České pošty v Křemži. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Ke kolapsu roznášky došlo poté, co v červnu odešly dvě tamní poštovní doručovatelky. „Když pošta z kraje léta nepřišla tři neděle, tak to jsme tu zuřili. Když se spustil povyk, slibovali, že se to zlepší. Zlepšilo, ale jen o kousek. V srpnu to vozili jednou za týden, ale jen o víkendech. Když jsem přišel v pondělí do práce, byla schránka úplně narvaná, někdo to přivezl v sobotu nebo v neděli. Přes týden nechodilo nic,“ popsal starosta. „Ze začátku sem chodily i zásilky, které sem nepatřily, na rozdělovně v Budějovicích je zřejmě připravoval někdo, kdo nerozumí zdejší geografii. To už se naštěstí neděje.“

Česká pošta slibuje, že doručování už bude bez problémů a hledá lidi

Rozdíl oproti létu je i v tom, že už si ke starostovi na poštu nechodí stěžovat občané. „Mám ale dojem, že spíš otupěli a že to berou jako nutné zlo.“ Pošta teď do Křemže chodí zhruba jednou za tři dny, ale namísto pošťačky ji, brigádně, roznáší křemežský místostarosta s manželkou. „Vzali to po dětech, které roznášely o prázdninách. Jak ale začala škola, neměly čas a zůstalo to na rodičích,“ vysvětlil Josef Troup.

Starosta Křemže Josef Troup.Zdroj: Deník/Zuzana Kyselová

Situace s doručováním se podle něj v Křemži a okolních obcích částečně stabilizovala. „Pořád ale nemají nikoho stálého. Na začátku září tu nějaká paní z České pošty, doručovatelka, kterou neznám, tuším že byla z Plzeňského kraje, zaučovala kolegyni, co by tu měla být trvale, ta ale také není odsud. Ale žádné podrobnosti nevím, pracovnice na pobočce pošty mají zákaz poskytovat informace a každého jen odkážou na pražského mluvčího České pošty.“

Je zvědavý, jak se situace bude vyvíjet dál, a neumí si představit, že by roznášku zvládla jedna doručovatelka, která by měla navíc dostat na starost i sousední Holubov. „My pod sebou máme dalších sedm vesnic, Holubov tři, to je deset rajónů, a to je na jednoho člověka opravdu dost,“ vypočetl.

Roznášku obecního zpravodaje si raději zajistili sami

Než nastaly potíže s doručováním, Česká pošta distribuovala i radniční měsíčník Křemežsko. „V srpnu to ale stále ještě nefungovalo, celý měsíc jsme dokonce reklamovali, protože zpravodaj neroznesli tak, jak měli, a nakonec jsme řekli, že to tak dál nejde, a spolupráci ukončili. Dohodli jsme se s manželem naší bývalé doručovatelky, ten to pro nás roznáší na dohodu o práci. Jeho manželka zná dokonale terén, a tak ho zaučila.“

Potíže s poštou mají nejen na vesnicích. Stěžují si i Budějčáci