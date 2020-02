Již druhý masopust uspořádal Sbor dobrovolných hasičů v Loučeji. Masopustní průvod se vydal na pochod v sobotu dopoledne, poté co koledníkům a maškarám koledu povolil starosta městyse Křemže Josef Troup.

Masopustní rej a průvod v Loučeji a okolí. | Foto: Pavel Rubenvolf

Obchůzka se neobešla bez muziky. Sbor pořídil řadu kostýmů a nálada masopustníků byla skvělá. Obyvatelé Loučeje neskrblili pohoštěním. Po Loučeji se průvod přesunul do sousední vsi do Lhotky, kde pokračoval masopust až do večera. Posléze se všichni vrátili do hasičské klubovny, kde vypukla masopustní zábava. "Pro naší vesnici je to jedna z nejlepších akcí, kterou jako hasiči pořádame," pochvaluje si starosta SDH Loučej Pavel Rubenvolf.