Slovník dnešních náctiletých je pro dospělé obtížně srozumitelný. V komunikaci dětí se totiž stále častěji prosazují zkratky převážně anglických výrazů. Řada z nich už se navíc běžně používá při rychlé internetové komunikaci v mailu, na sociálních sítích nebo v různých komunikačních aplikacích. Oslovili jsme proto školáky z 5. základní školy v Jindřichově Hradci, aby nás zasvětili do světa své komunikace. Jaké zkratky nejčastěji používají a co znamenají, si můžete přečíst na konci článku.

Žáci deváté třídy 5. základní školy v Jindřichově Hradci používají zkratky v komunikaci denně, někteří si vytváří i vlastní. | Foto: Deník/Jana Urbanová

Internetových zkratek existují desítky a neustále přibývají další. Školáci řadu těchto výrazů čerpají na sociálních sítích. "Většinou na ně narazím na Tik Toku nebo Instagramu. Když pak něčemu nerozumím, zadám si tu zkratku do Googlu, který mi vyhledá překlad. Zrovna nedávno jsem psala kamarádovi OFC a on mi odepsal, co to je, že si není jistý," řekla žákyně deváté třídy Zuzana Věrná, která zkratky používá hlavně mezi svými kamarádkami. Někteří její spolužáci si ale tvoří dokonce zkratky vlastní. "Hodně si zkratky vymýšlím a všichni mi říkají, ať je nepoužívám, ale mě to baví, protože tomu nikdo nerozumí. Často píšu bez samohlásek. Je to taková šifra, ale polovinu toho pak musím vysvětlovat," poznamenal Michal Peckert.

S významem zkratek, které děti při komunikaci používají, často bojují i jejich rodiče. "Většina mé rodiny tomu nerozumí, protože už jsou starší, takže jim píšu celými slovy. Jsme mladí lidé, žijeme rychleji a vymýšlíme, co nás napadne. Zkratky jsou kreativní a určitě dobré," podotkl žák deváté třídy Tadeáš Ryšavý. Někteří školáci se ale snaží své rodiče do světa náctiletých alespoň trochu zasvětit. "Rodiče už mi rozumí a zkratky znají. Řekl bych, že je dobré, když máme tu naši mluvu a můžeme ji naučit i další generace. Zároveň je to rychlejší, když třeba píšu, že budu hned zpátky, stačí napsat pouze BRB nebo když nám někdo napíše něco nesmyslného, tak mu nemusím psát, že je hloupý, ale stačí poslat WTF," zavtipkoval deváťák Matěj Kolman.

Doba se dynamicky mění a vnímají to především učitelé. Alena Mazancová sedí za katedrou už 40 let a současná doba je pro ni obtížně stravitelná. "Děti se pohybují jen ve zkratkách, komunikují spolu pouze prostřednictvím sms zpráv a různých sociálních sítí, nečtou a chybí jim běžná slovní zásoba. Některá slova jsou pro ně naprosto cizí a musíte je vysvětlovat, neví například, co je to stoh slámy," postěžovala si kantorka. Čeština podle ní stále více upadá a většina dětí není schopná vyjadřovat se ve větách. Ústní zkoušení u tabule je proto v dnešní době spíše výjimečné. "Je to ztracená hodina, protože zkoušení zabere až 25 minut a dítě stejně nedá dohromady souvislou řeč. Proto u nás převažuje písemné zkoušení a snažíme se žáky vést k projevu alespoň formou referátů, i když si je děti hledají na internetu a u tabule pak předčítají text, kterému vůbec nerozumí. Jsem si jistá, že kdybychom teď třeba začali číst knihu Bylo nás pět, tak budeme potřebovat překladatele," dodala s nadsázkou učitelka Alena Mazancová. Na druhou stranu chápe, že jde o nezvratný trend současné doby, kdy děti žijí internetem a sociálními sítěmi a po knize jich sáhne naprosté minimum.

Nejčastěji používané zkratky:

AFK - away from keyboard (nejsem u klávesnice)

ASAP - as soon as possible (co nejdříve)

ATB - all the best (všechno nejlepší)

BRB - be right back (budu hned zpátky)

BTW - by the way (mimochodem)

FR - for real (opravdu?)

FY - for you (pro tebe)

GA - good afternoon (dobré odpoledne)

GG - good game (dobrá hra)

GL - good luck (hodně štěstí)

GM - goog morning (dobré ráno)

GN - good night (dobrou noc)

HF - have fun (bavit se)

IDC - I don´t care (nezajímá mě to)

IDK - I don´t know (nevím)

JK - just kidding (dělám si legraci)

LMAO - laughing my ass offs (umírám smíchy)

LOL - laughing out loud (smát se nahlas)

NP - no problem (žádný problém)

NWM - nevermind (nevadí) ale i nevím

OFC - of course (samozřejmě)

OMG - oh my god (o můj Bože)

POV - point of view (úhel pohledu)

PLS - please (prosím)

RN - rigt now (hned teď)

SRY - sorry (olmouvám se)

TBH - to be honest (buďme upřímní)

THX - thanks (děkuji)

WTF - what the fuck (co to sakra je)