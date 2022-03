Když se ujal jejího štětce určeného pro malování na obličej a horlivě začal malovat malé dívence po tváři, netvářila se příliš potěšeně. Strnule a mlčky sledovala, jak se lišák Fox vrnul do její práce a divoce se rozmachuje štětcem. Zatím však pouze cvičně do vzduchu. Když však začal štětcem kroužit děvčátku po tváři, moderátorka to komentovala slovy: „Lišáku, hlavně pozor na oči!“ Když se však lišák Fox chytil za své oči, děti se smíchem popadaly za břicha. Program vyvrcholil hromadným sjezdem po Jezerní sjezdovce a následným vyhlášením nejlepších masek. Akce na lipenské sjezdovce karnevalem nekončí. Hned následující sobotu, tedy 5. března, Lišák Fox oslaví ve Fox parku narozeniny. Dětští návštěvníci se tak mohou těšit na krájení narozeninového dortu, tvořivou dílnu, či soutěže o hodnotné ceny. Akce začíná od 14:00 hodin