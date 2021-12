Na Silvestra bude mít hotel restauraci otevřenou do 15 hodin, pak personál začne připravovat slavnostní stolování pro své hosty. „Takže vaříme, pečeme, vyrábím cheesecake jako moučník, a doufám, že takto s opatřeními už je to naposledy,“ svěřila se majitelka hotelu. „Nutnost opatření chápeme, všichni včetně personálu jsme opatrní, dbáme na to, aby hosté splňovali stanovené podmínky. My všichni jsme také naočkovaní, běháme s respirátory. Děláme, co můžeme, ale to víte, není to ono. Těšíme se, až se všechno dá alespoň trošku do normálu.“

Hosté budou moci v restauraci pobýt do jedné hodiny ranní. „Máme spíše starší hosty, takže oslava v tu dobu stejně většinou končila,“ konstatovala Vladislava Pemšová. „Silvestrovské menu jsme trošku zkrátili o druhou večeři, kterou jsme podávali až po 24. hodině, protože v minulosti bývalo otevřeno do tří do rána.“ A k tomu v době před covidem v hotelu nikdy nechyběl silvestrovský program s tombolou, kouzelníky, tanečnicemi, různou show, diskžokejem. „To jsme si letos vůbec netroufli připravit. Do včerejška jsme nevěděli, jak to bude,“ řekla Vladislava Pemšová. „Návštěvnost restaurací je pořád daleko menší, než bývala a počasí nám také nepřeje.“

Kvilda bude na svátky plná, hotely na Krumlovsku hosty vyhlížejí marně

V hotelu Relax v Dolní Vltavici jsou nyní spokojeni. Před svátky situace vypadala tristně, ale po zrušení nouzového stavu se rychle obrátila. „Máme plno,“ sdělil pracovník hotelu Martin Prokeš. „Takže se na konec roku povedlo hotel obsadit. Určitě tomu pomohlo rozvolnění opatření.“ Nicméně i tady, stejně jako ve většině dalších hotelů, bude silvestrovská zábava záležet jedině na samotných návštěvnících. Doprovodný program s muzikou a ohňostrojem nebude. „Kvůli opatřením jsme dění v hotelu a hosty rozdělili na polovinu,“ přiblížil Martin Prokeš. „Hosté si mohou vybrat. Padesát lidí pětichodové degustační silvestrovské menu nebo raut. Hrát bude pouze reprodukovaná hudba. Bar bude otevřený. Do poslední chvíle jsme totiž nevěděli, co bude a nebude dovoleno, tak jsme to nechali takto, protože kapelu jsme rušili a veškerý doprovodný program také.“

Několik posledních volných pokojů zbývá v novém hotelu Element pod lipenskou sjezdovkou, který nabízí silvestrovský pobyt i večeři v restauraci Stodola.

Veseleji a živo je v těchto dnech také v historickém centru Českého Krumlova. „Máme skoro plno,“ informovala recepční hotelu Grand na krumlovském náměstí Michaela Skopalová. „Lidé zřejmě vyčkávali do poslední chvíle a pak rezervace naskočily. Restaurace bude na Silvestra samozřejmě otevřená.“

Podobně je na tom krumlovský hotel Dvořák na břehu Vltavy. „Původně měla být obsazenost hotelu lepší,“ řekl recepční Marek Bárta. „Hodně rezervací zájemců ze zahraniční, hlavně z Rakouska, totiž padlo. Naštěstí je z velké části nahradila česká klientela. Hotel je momentálně obsazený ze tří čtvrtin. Program pro hosty nemáme, restaurace zavře ve 22 hodin, takže zábava hostů bude na místních podnicích. Ale jak jsem zjistil, tak krumlovské restaurace mají vesměs plno.“

