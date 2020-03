Při setkání nechyběly dobroty, ale zúčastněné dámy čekala rovněž soutěž s pěknými cenami. Soutěž byla na téma Život v Rožmberku a první cenou byl víkendový pobyt pro dvě osoby ve frymburském hotelu, druhou cenou zlatý přívěšek a třetí značková kosmetika. Při odchodu domů pak každá z žen obdržela růži.

Ne všechny z rožmberských žen slaví svátek MDŽ i doma. "My ne," kroutila hlavou například místní Marta Šátková. "My doma slavíme svátek matek." Setkání žen kavárně jednou do roka si ženy pochvalovaly. "Tahle akce je fajn, je výborná. Každoročně světová. Dnes je to popáté a každoročně si to tu hezky užijeme," shodly se Marta Šátková, Vlasta Kuderová i Marie Gründlová, všechny z Rožmberka.

"Poklábosíme a hlavně se vidíme, protože jinak se moc nepotkáme. Popovídáme, jak se komu daří a co se během toho roku stalo."

Na dámském odpoledni nechyběla ani místní chalupářka Lenka Šindelířová. "Jezdím sem na chalupu, ale vyrostla jsem tady. Takže když přijedeme na víkend a zrovna se trefím do této akce, nenechám si ji ujít. Vždyť tu všechny znám odmala, tak je toto posezení fajn." U nich v rodině MDŽ už také neslaví, ale uznávají svátek matek.