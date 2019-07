Českokrumlovský Odbor životního prostředí a zemědělství proto shrnul všechny informace potřebné pro získání rybářského lístku na webu města, www.ckrumlov.cz v sekci Občan.

"Nejzásadnější věcí je, že rybářský lístek vydává občanům České republiky obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt," upozorňuje mluvčí města Petra Nestávalová. "V případě cizinců je to obec s pověřeným obecním úřadem, v jehož působnosti se cizinec zdržuje. V lokalitě vodní nádrže Lipno tak vydává rybářský lístek Městský úřad Horní Planá nebo Městský úřad Vyšší Brod."

Žádost o vydání rybářského lístku zabere pár minut, pokud se zájemce dostaví osobně, s osobním dokladem a rybářským lístkem nebo jiným osvědčením ze své země původu a zaplatí správní poplatek - ale pouze v hotovosti a v českých korunách. "Zajímavou nabídkou pro turisty je třicetidenní rybářský lístek, na který není nutné rybářské osvědčení," dodává mluvčí.

Rybářský lístek se vydává na dobu:



30 dní - 200 Kč

1 rok - 100 Kč

3 roky - 200 Kč

10 let - 500 Kč



na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let - 1000 Kč



Pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce je správní poplatek 50% (neplatí pro 30denní lístky).

K vydání rybářského lístku občanům ČR je potřeba předložit platný občanský průkaz, vyplnit žádost (k dispozici je na webu nebo na odboru životního prostředí a zemědělství), předložit doklad o získané kvalifikaci (osvědčení o získané kvalifikaci, dříve vydaný rybářský lístek, osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo rybářskou stráž, přičemž k vydání rybářského lístku na dobu 30 dní se prokázání kvalifikačních předpokladů nevyžaduje) a uhradit správní poplatek (v hotovosti na odboru životního prostředí a zemědělství).